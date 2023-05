“Mentiras piadosas” que hunden a Héctor Parra

El terror de Héctor Parra de saber que te enjuician y te juzgan por acoso sexual a una menor de edad que es su hija hizo que el cometiera desasciertos y dijera desatinos con la intención de salvarse de pasar más años aterradores en la cárcel; por tratar de defenderse se hundió más al decir que nunca había andado en paños menores en su casa, cuando nadie se levanta en la madrugada para ir al baño en traje de noche, también dijo que su hija nunca lo vio en traje de baño, cuando no hay niño que en su álbum infantil no tenga una foto con su padre en la piscina.

Lo que hizo Héctor N es como el pescado al que están friendo en el sartén y salta a las brasas y de eso se agarraron los abogados para decir que sí mintió en algo tan infantil, todo lo demás que dice es mentira.

Podría alegar que él dijo: “mentiras piadosas” para tratar de salvarse, pero aunque aquí mentir es deporte nacional, no se la va a acabar porque en Alexa puede probar que él mintió en cosas pequeñas por ende en cosas terribles como acoso infantil también puede mentir por lo que él solito se hundió hasta el cuello.

CLARA CHÍA CUMPLIÓ 24 AÑOS SACÁNDOSE FOTOS EN LA TERRAZA DONDE VIVIÓ SHAKIRA CON PIQUÉ COMO DICIENDO: -A MÍ SÍ ME DIO UN CHEQUE AL PORTADOR QUE ME AMARÁ TODA LA VIDA-

Clara Chía se sacó fotos celebrando su cumpleaños 24 en la terraza de la casa donde Shakira vivió con Piqué y sus dos hijos, al sacarse esas fotos y publicarlas el mensaje que manda es que ella está convencida que Gerard Piqué le está dando un cheque al portador de que la va a amar toda la vida y que con ella sí va a ser el esposo más fiel, porque el prometer no empobrece, dar es lo que aniquila.

¡Ojalá a Chia le vaya mejor que a Shakira, porque es precisamente en esa casa donde ocurrió un rompimiento brutal! Ahí se quedaron muchas energías negativas atrapadas, no se le va a aparecer a Clara la sombra de Shakira!

Ya veremos si a ella también la corren, si corrieron a una estrella mundial como Shakira ¡que no corran a ésta! Amanecerá y veremos. Los hombres así se las gastan: -Ya me aburrí, tu ya no eres lo que yo quería, ya te vi sin toalla y con toalla, en la ducha y en la cama, con los pelos parados, chancluda y ya me cansé.-

Shakira muy quitada de la pena platicó y chismeó muy relajada con Tom Cruise como dos comadres y a lo mejor nos sorprenden y aparecen haciendo un dueto Tom Cruise y Shakira.

IRINA BAEVA NO SE VA A AVENTAR DE MADRECITA SOLTERA, OJALÁ EN RUSIA SE CASEN Y PUTIN SEA SU PAJE

Irina Baeva llevó a Gabriel Soto a Rusia, ojalá se casen en la Catedral de San Basilio, la que parece hecha de barquillos y Putin sea su paje, que hagan un banquete en la plaza roja y que ya tengan hijitos hermosos, porque si no hay boda Irina no se avienta de madrecita soltera.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ