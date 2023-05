Trump, adiós a repetir presidencia

Pobrecito. El expresidente de los Estados Unidos ya se victimizó al decir que no es cierto lo que dice de él Jean Carroll. Claro, seguro el señor es todo un santo disfrazado de libertino y todos hemos nos hemos equivocado al juzgarlo tan duramente… Todos menos un jurado independiente de los Estados Unidos, esto es.

Y es que ante la sentencia que ha emitido este tribunal de los civil, Donald Trump ha sido sentenciado a pagar cinco millones de dólares (o casi cien millones de pesos, lo que “no es nada” diría por ahí un político) por el resarcimiento de los delitos de abuso sexual y difamación.

La respuesta del magnate fue la esperada: victimizarse. Eso y aprovechar la sentencia para decir que las jurisdicciones estadounidenses están totalmente controladas por el Partido Demócrata. “Hemos permitido que denuncias falsas y totalmente inventadas de personas perturbadas interfieran con nuestras elecciones causando un gran daño”, sentenció.

En lugar de aceptar su culpa, Trump sobaja nuevamente a las mujeres y busca la manera de sacar “raja política” del proceso judicial que se le sigue.

Pero lo tendrá un poco más difícil que de costumbre ya que la sentencia condenatoria en su contra fue dictada por un jurado independiente que nada tiene que ver con los demócratas. Es más, el jurado, conformado por seis hombres y tres mujeres fue validado, aceptado y aprobado por los abogados que le defendieron.

Tan independiente que la sentencia no fue por violación como demandaba la mujer agredida por Trump, sino solo por los delitos de abuso sexual y difamación. Tan independiente, también, que la sentencia no impide a la amenaza naranja trate de buscar otra vez la candidatura republicana para aspirar a la presidencia de su país en el 2024.

El veredicto al que arribó el jurado fue unánime. Después de dos semanas de escuchar a las partes, quienes componían el jurado solo necesitaron tres horas para deliberar en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan. Por cierto: este no se componía de personas con un perfil necesariamente conservador. Todo lo contrario: se compuso de ciudadanos de la zona donde ocurrió el crimen y que conocen a Trump (algunos hasta simpatizan con él desde el punto de vista de su proyecto político).

Ahora bien, al ser una sentencia de naturaleza civil, Trump no enfrenta cargos penales y, como tal, la sentencia no invalida sus aspiraciones electorales. Lo que es más: usará todo esto para sumar apoyos.

Sus abogados, no obstante, deberían aconsejarle al ex mandatario norteamericano no seguir negando el abuso sexual dado que tiene otras acusaciones en puerta que podrían pronto llegar a nuevos juicios de mayor peso mediático.

Su “grab them by the pussy!” esboza su desprecio por las mujeres y su óptica de verles como objetos sexuales. Quizá hayan muchos otros escándalos esperando a ser revelados.

Por cierto: es interesante y triste la comparación. Mientras en Estados Unidos un expresidente puede ser llevado a juicio y perder el mismo; en nuestro país, un senador fue acusado de violar a más de una mujer y lo único que perdió fue la candidatura a la gubernatura de Guerrero (pero despacha en el Senado).

Sea en México, Estados Unidos o cualquier lugar del planeta, la violación, y el abuso sexual debería ser razón suficiente para que por ningún violador y abusador sexual pueda ser considerado para un puesto de elección popular.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

