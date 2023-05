El campo mexicano, la pobreza calculada

Partimos de un hecho: el modelo implementado para el campo por los gobiernos del PRI y del PAN se fundaron sobre un profundo desprecio hacia la gente que vive en el campo.

El priismo vio en el campo un gran depósito de votos para garantizar la perpetuidad del régimen que el escritor peruano Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. Requería de un campesinado pobre, necesitado de los programas sociales encaminados a garantizar de manera precaria la sobrevivencia de las mujeres y hombres, para que, en temporadas de votaciones, se echara a andar la maquinaria electoral con el llamado “voto verde”.

Con la acelerada urbanización del país, el campo fue dejado en el olvido y los campesinos echados a su suerte. Se apostó por fortalecer la gran agricultura comercial, sumiendo en la miseria a la mayoría de campesinos de subsistencia y provocando la dependencia alimentaria que hasta hoy es un gran lastre para México.

El PAN continuó el modelo, agregándole el componente de un profundo racismo y clasismo que la extrema derecha siente por las clases trabajadoras.

Las grandes empresas productoras de alimentos crecieron de forma importante, logrando números históricos en la exportación de productos, mientras que los pequeños campesinos luchaban con la falta de agua, semilla, fertilizantes y la falta de créditos; al tiempo que las luchas por la tierra se incrementaban, pues un nuevo latifundismo que se impulsaba desde el poder.

Así, para los objetivos electorales, económicos y sociales de los gobiernos del PRIAN, era necesario un campo empobrecido y dispuesto a “aceitar las maquinarias electorales” de los partidos en el poder a cambio de una despensa o un programa social.

Por lo tanto, era necesario crear las instituciones necesarias para poder suministrar los recursos necesarios en los tiempos y las formas requeridas para cumplir con este objetivo.

México hoy vive una nueva lucha para transformar el país. La Cuarta Transformación busca eliminar del campo mexicano, el modelo corrupto, excluyente y de clientela electoral que sumió a millones de familias mexicanas en la miseria.

Para dicho objetivo, no podemos construir un cambio arrastrando las viejas estructuras gubernamentales que “dinamitaron” el campo mexicano, pues dichas instituciones no fueron hechas para impulsar el desarrollo rural de México, al contrario, se convirtieron en “cajas de corrupción”. Ejemplo de esto es la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en la cual 80% de sus créditos no iban a productores rurales, sino para grupos políticos o asociaciones civiles, incluso para las familias de sus directivos.

Por todo esto, es necesaria la expedición de Ley para la Creación y Fomento de las Sociedades Financieras Comunitarias, la cual presenté en febrero pasado con el fin de fortalecer las instancias que permitan impulsar el crédito y el ahorro en las comunidades rurales y, sobre todo, en las zonas indígenas del país.

Es vital tener un marco legal y normativo adecuado para que se fomenten, constituyan, operen y regulen adecuadamente las sociedades financieras comunitarias alejadas de la corrupción en las que estaban construidas las viejas estructuras con las que la derecha mantenía al campo sumido en una pobreza calculada para mantener el poder, a través del tráfico de programas y prebendas sociales.

POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES

COLABORADOR

@JOSENARRO

