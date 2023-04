Me emociona el verano, en especial después de tantos meses de frío. Sentir el sol en la cara y la brisa del mar, es de lo más perfecto que nos puede dar la naturaleza. Creo que no podría decir que es mi estación favorita, he aprendido a convivir con cada ellas, a entender que la naturaleza tiene su curso, y que cada una tiene una labor. No me imagino viviendo un invierno eterno ni un verano para siempre. Creo que lo mejor de cada estación es que siempre duran el tiempo que deben de durar, y que siempre hay emoción por la llegada de la siguiente.

De las cosas que más me preocupa del cambio climático es esto, el perder la perfección de estas estaciones y que en vez de tener cuatro tiempos, tengamos uno continuo y tres imperceptibles. Porque si no cambiamos nuestro hábitos de consumo viviremos en un verano eterno, y la magia de sentir el sol en la cara será todo lo contrario.

Como siempre, empecemos cambiando nuestros hábitos de consumo, y les tengo tus básicos favoritos para sus próximas vacaciones. Hice una selección de productos sustentables que me encantan y los llevo siempre que voy a la playa. Cada uno de ellos trabaja con materiales amigables con el planeta y toda su filosofía gira alrededor de vivir en armonía con la naturaleza y ofrecer siempre los mejores productos.

Rhea es mi marca favorita de trajes de baño; esta marca se destaca por sus diseños timeless y que están hechos con ECONYL. Este material está hecho de residuos de plástico provenientes del mar, específicamente de redes de pesca. Realizan producciones pequeñas en la ciudad de México, lo cual evita la sobreproducción y reduce las emisiones de transporte.

Los mejores bronceadores, sin duda Tanella, están hechos en México con materiales amigables con el ambiente. Cuando compren bloqueadores o bronceadores además de revisar que no tengan químicos nocivos para la salud, revisen que sean CORAL REEF SAFE. Esta denominación significa que si entras al mar, los químicos de estos productos no contaminaran el agua donde estás nadando. Estos están hechos artesanalmente con fórmulas biodinámicas. También tienen repelente de mosquitos.

Los empaques son de vidrio y cartón. Maison Paricuta es una marca de sombreros hechos en México, con los mejores materiales y los mejores diseños que podrán encontrar. Es una marca 100% mexicana, que trabaja de la mano con mujeres de varias comunidades de todo el país. Sus sombreros para el verano siempre están hechos de materiales naturales como palma.

Bicycles son toallas y accesorios de algodón reciclado, hechos en México. Los textiles de estas toallas están hechos con desechos de textiles. Otra marca que tiene las piezas perfectas para este verano es Mindai. Marca 100% mexicana que incluye en toda su filosofía la sustentabilidad. Sus empaques y etiquetas están hechas de cartón reciclado impresas con tintas vegetales. El 25% de sus telas son de textiles sustentables y con certificaciones de procesos limpios, tienen política zero waste, todos los residuos son transformados en otros productos como scrunchies.

Está hecha en la CDMX en colecciones pequeñas para evitar la sobreproducción. Sus sets son sin duda la joya de la corona, dignos del verano que tanto nos urge que llegue.

Si amas el verano tanto como yo, empecemos a cambiar nuestros hábitos de consumo, para que las estaciones duren lo que tengan que durar, que sean en su totalidad y que no vivamos un verano eterno que se vuelva insoportable.

POR ARIADNA FUENTES

@ariadnafuug

MAAZ