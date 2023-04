El jueves de la semana pasada un gran jurado de Manhattan acusó formalmente al expresidente estadounidense Donald Trump de violación a las leyes electorales, aunque oficialmente no se han dado a conocer los delitos en particular; esto está relacionado con el caso de un pago que Trump habría hecho en 2016 para silenciar a una actriz de la industria pornográfica. Todo parece indicar que no se trata solamente de un simple affair extramatrimonial, es probablemente un delito relativo al financiamiento electoral de su campaña de entonces.

Este hecho convierte al magnate republicano en el primer expresidente en ser acusado de un delito. Trump enfrenta otras acusaciones de carácter federal vinculadas con posesión ilegítima de documentos clasificados, el ataque al Capitolio en 2021, intento de fraude electoral, entre otros.

Donald Trump, mediante comunicado, ha negado el pago hecho a Stephanie Gregory (Stormy Daniels) el cual habría realizado su ex abogado Michael Cohen, quien se declaró culpable por el mismo hecho en 2018. El entramado del pago se habría desarrollado en la campaña presidencial de 2016 en la que resultó electo Trump frente a la Demócrata Hillary Clinton, el affair extramarital habría tenido lugar 10 años antes.

Trump ha anunciado su intención de competir por la presidencia en 2024, luego de su derrota en 2020 frente al actual mandatario Joe Biden; si bien el juicio contra del magnate no interferiría en su postulación, sí sería una pesada carga para el Partido Republicano en el marco de la celebración de sus elecciones primarias y la eventual definición de su candidatura a la presidencia. Sin embargo, hay quien considera que Trump podría utilizar este juicio en su favor para posicionarse electoralmente y martirizarse para alentar a sus seguidores.

Por otra parte, al parecer existen ciertas dudas en el Partido Demócrata por una nueva postulación de Biden para un segundo mandato, dadas sus condiciones de salud y su edad, pues en noviembre pasado habría cumplido ya los 80 años convirtiéndose en el presidente en funciones de mayor edad en la historia reciente de Norteamérica. Hay incertidumbre pues de si se verá un escenario electoral en el que se enfrenten de nueva cuenta Trump y Biden.

Se espera que esta semana un juez de a conocer los cargos específicos contra el republicano y éste deba presentarse a comparecer en Manhattan, es muy probable que Trump no sea detenido ya que tiene derecho a salir bajo fianza, pero deberá tomarse las huellas digitales y la fotografía oficiales.

Donald Trump buscará sacar el mejor provecho posible en su favor en este caso y seguramente arengará a sus seguidores a manifestarse contra lo que él ha llamado “una injerencia de alto nivel” para sacarlo de las elecciones venideras, por lo pronto se verá en su comparecencia si cuenta todavía con este respaldo o no.

POR ABELARDO RODRÍGUEZ DESALES

SOCIÓLOGO

PAL