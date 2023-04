Alistan apoyo de corcholatas

Inició la campaña por el Estado de México y en ambos bandos planean mítines con las corcholatas y los aspirantes presidenciales de oposición. En el cuartel general de la morenista Delfina Gómez prevén que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y hasta Gerardo Fernández Noroña acudan a algún evento. De lado de Alejandra del Moral buscan que la acompañen las caballadas priista, panista y perredista.

Invitó a sus amigos de Morena

“El INE se queda en buenas manos”, le dijo Lorenzo Córdova, con un guiño, a Guadalupe Taddei minutos antes de transferirle la presidencia del organismo electoral. Le dio un abrazo y lo mismo hizo con los otros tres nuevos consejeros que ayer rindieron protesta. Fue una transición tersa, y para muchos eso es buena señal.

Calurosa bienvenida

Osorio se queda en el PRI

Resulta que el ex líder de los senadores del PRI, Miguel Osorio, hizo saber a quienes lo han invitado a sumarse a otro grupo parlamentario que se queda en el PRI, “porque no les puedo dar el gusto”. Cree, sin embargo, que la dirigencia nacional, a cargo de Alejandro Moreno, alista su expulsión, pero nos dicen que nada hay de eso; no lo quieren hacer mártir.

Ávila se mete a la competencia

Se ha colocado Arturo Ávila como uno de los punteros rumbo a la candidatura de Morena a senador por Aguascalientes, en 2024. Una reciente encuesta lo ubica con 31.1% de simpatías, en empate técnico con Nora Ruvalcaba. En el Acción Nacional, según el mismo sondeo, lidera Antonio Martín del Campo, con casi 10 puntos de ventaja sobre Martín Orozco.

