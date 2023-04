Se desconoce con exactitud cuántos maestros y maestras de escuela, de los distintos niveles académicos, agraden o han agredido alguna vez a sus alumnos, sin embargo, datos de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación indican que 4 de cada 10 niños reportaron durante 2021, haber sufrido algún tipo de violencia o discriminación en su escuela.

Hay docentes que discriminan, desde sentar a un alumno en el lugar más alejado cuando tiene problemas de visión, no considerarlo dentro de los eventos importantes, hasta exponerlo frente a sus compañeros, son algunas de las conductas de los profesores agresores.

Es muy probable que la mayoría de nosotros hayamos tenido alguna vez un profesor o profesora de este tipo, o los clásicos que se burlaban de las condiciones físicas de sus estudiantes.

Recuerdo varias situaciones de este tipo de violencia que vivimos mis compañeros y yo de parte de algunos maestros del CETIS 49, en la Noria, Xochimilco, cuando estudiábamos la carreta técnica en comunicación con bachillerato. Ahí fui testigo de uno de los peores casos de discriminación de género que haya visto jamás. Vale la pena que lo sepan.

Había una maestra, impartía matemáticas, la maestra Luz, pffffff yo sufría cada que me tocaba clase con ella; pese a que la docente sí sabía de la materia, era compleja para enseñar y además cuando estaba de malas apresuraba la explicación lo que nos hacía a muchos quedarnos mudos sin saber cómo se había llegado a tal o cual resultado. Y peor, si quería que le explicáramos y lo hacíamos mal, de retrasados mentales, literalmente, no nos bajaba. Gritaba, manoteaba y repetía que éramos unos retrasados, creíamos que le encantaba esa palabra.

Un día, de esas cosas de la vida, llegamos a una clase más temprano de lo acostumbrado, la maestra Luz estaba llegando también, justo nos encontramos en el momento que ayudaba a bajar a su hija del auto, cuando pusimos atención, la niña, era evidente, tenía algún tipo de discapacidad intelectual; nos sorprendimos aún más debido a los insultos de la matemática.

Luego vino lo peor. Por ahí del tercer semestre el director de la escuela tuvo una reunión con todo el salón, sólo faltaron tres compañeros, un chico y dos chicas. Resultó que el maestro nos informó que el compañero ausente nos había engañado a todos, a ellos y nosotros, porque nos mintió y nos dijo que era hombre cuando en realidad se trataba de una mujer.

La sorpresa fue inmensa para todos, de verdad que no lo podíamos creer, las dos compañeras que no estaban habían sido sus novias en momentos distintos y la maestra de matemáticas fue la encargada de darles la noticia. Quisieron correrlo de la escuela, lo querían obligar a que entrara al baño de mujeres y se comportara como tal. Nos opusimos, era injusto, arbitrario, violento y violatorio de sus derechos humanos.

No lo sacaron de la escuela, pero él no tardó tampoco mucho en irse, la ridiculización a la que lo enfrentaron fue terrible, la maestra de matemáticas y la de economía, específicamente, en su pase de lista gritaban su nombre de mujer y le decían cosas para que se diera cuenta de que estaba “enfermo”. Al poco tiempo se fue. Pasaron meses hasta que supimos de nuevo de él, su mamá lo apoyaba, pero estaba en una fuerte depresión. Y es que ésta no había sido la primera vez que lo echaban de una escuela pública por la misma situación.

Luego supimos bien la historia de mi amigo Alan, quien en aquel momento no sabía cómo definirse, ahora lo sabe: Es un hombre trans. Sin duda, y lo hemos hablado, mucho de su vida habría sido diferente si en el CETIS le hubieran dado una atención diferente, un trato distinto, un verdadero apoyo. Hasta aquí lo dejo.

