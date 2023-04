Denver: Above and beyond

Con frescura y claridad, la representante de la estadounidense Administración Federal de Tránsito, Nuria White Fernández, panameña naturalizada, sintetizó: el transporte bien diseñado fortalece a la comunidad y ello proyecta valores de seguridad, igualdad, desarrollo económico y, en última instancia, detona capacidad de combate al cambio climático.

En la audiencia había alrededor de 300 personas de todo el mundo, incluida la brillante asesora internacional de la Jefa de Gobierno, la doctora Diana Alarcón, y otra convergencia, esta vez en el tránsito de ideas que ocurrió al hacer una parada reflexiva en los modelos de cada urbe representada en el encuentro.

Una narrativa de ciudad se interconecta con lo más moderno de América Latina: la cercanía intermodal conecta con lo mejor de la concepción demócrata, empresarial, comunitaria, del transporte público en el vecino del norte.

Sustentabilidad es mucho más que incentivar reducción en la emisión de gases. Es parte de una identidad política global de la cual, entre más educados, jóvenes en ánimo social e inclusivos tendamos a ser en nuestra actitud y práctica cotidiana, más somos parte del proceso de una comunidad que se transporta crecientemente en los vehículos públicos y menos en los automóviles; más somos parte de las y los otros como peatones, ciclistas o usuarios del transporte público.

Los liderazgos en la materia se evidenciaron en la capital de Colorado. Alcaldes de las grandes urbes latinoamericanas compartieron las mejores prácticas de sus ciudades. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX –recibida con mariachis a su llegada y arropada por la Comunidad Migrante de aquel estado– reivindicó desarrollo económico, reducción de desigualdades y mejoras ambientales como ejes de una agenda que ha vivido la capital nacional desde diciembre del 2018. Ello, destacó, es parte de un enfoque de gobierno basado en el acceso a derechos sociales, inversión histórica en transporte, recuperación de parques, modernización concretada en Cablebús, transporte eléctrico, segundo piso para un trolebús.

Above and Beyond está la comunidad, coincidieron White Fernández y Sheinbaum Pardo.

En la Primera Cumbre de Ciudades de las Américas, el dialogo se dirigió a priorizar un modelo sustentable que supera la desigualdad, la madre de todas las contaminaciones, y a privilegiar lo comunitario, la matriz de todos los valores post industriales de una generación que entiende que no se trata de logros personales, sino de avances colectivos.

En otros momentos se pensó, como solución a los problemas de tráfico, en la ampliación de vías para vehículos, como la construcción de segundos pisos o la ampliación de avenidas.

Como secretaria de Medio Ambiente en la CDMX, durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum fue de las principales impulsoras del primer corredor del Metrobús, sobre Avenida de los Insurgentes. De ser una vía preferentemente automovilística, ahora también cuenta con ciclovía. Un ejemplo de actualización y transformación operada por el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous.

En general, todos los días los habitantes de las ciudades recorren kilómetros entre su residencia y el trabajo, la escuela, las tiendas, la casa de sus amistades y tantos otros sitios, por lo que el transporte colectivo puede representarse como una opción.

Cambiar el modelo predominante o presustentabilidad requiere pensar en ciudades para el peatón o para el transporte colectivo y recuperar la esencia de la urbe como espacio de convivencia y relación.

La experiencia de la capital nacional compartida en Denver llamó la atención por la conexión que se ha establecido desde el oriente al poniente, entre las dificultades y las probabilidades, entre la distancia respecto del otro y con nuestros semejantes.

Y todo, con una sola tarjeta: la de movilidad.

Salvador Guerrero Chiprés

COLABORADOR

@guerrerochipres

MAAZ