INAI paralizado: todos perdemos

En la polarización, no hay medias tintas. Blanco o negro, no hay grises. Puras verdades absolutas. No hay espacio para los matices, y hasta el contexto brilla por su ausencia. Ejemplos abundan, pero una estampa reciente pasa por la intransigencia en el Senado en torno al INAI.

El órgano encargado de velar por la transparencia y rendición de cuentas, por el derecho a la información de los ciudadanos, cumple 28 días inoperante en su Pleno, ante la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios para designar tres comisionados.

El instituto, que en su Pleno está integrado por siete comisionados, requiere de un mínimo de cinco para sesionar, pero hoy sólo cuenta con cuatro, porque los senadores han sido incapaces de alcanzar acuerdos para nombrar a los comisionados faltantes.

Ayer parecía que la sensatez avanzaba. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, habló de un acuerdo. Todos los grupos parlamentarios, a través de sus coordinadores, acordaron sacar un nombre, el que la mayoría propusiera. Morena tenía consenso. No sólo lo dijo Monreal, lo afirmó también el vocero de la fracción, César Cravioto.

“El que nos pongan, dijo el PAN, no nos vayan a salir con que no les gusta el perfil que se va a votar”, me aseguró ayer por la tarde Cravioto.

No sólo era Morena, también era la oposición.

“Nosotros vamos a respaldar la propuesta que Morena presente”, me dijo el propio coordinar del PAN, Julen Rementería. Y la propuesta que presentó Monreal fue Ricardo Salgado.

Total, que el nombre se sometió a votación. Parecía planchado. Pero en el pleno se rechazó: 67 votos en contra y solo 43 a favor. La división dentro de Morena atoró el acuerdo e hizo quedar mal a más de uno.

Mientras las grillas ganen —porque resulta difícil creer que entre tantos perfiles acreditados y calificados no haya uno solo bueno confiable—, los ciudadanos pierden.

Porque el discurso fácil de que “el INAI no sirve”, que se ha repetido lo mismo desde Palacio Nacional por el Presidente, que por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sólo alimenta la opacidad y nubla la transparencia.

Por supuesto que es perfectible y mejorable. Pero “inútil” ni es ni ha sido. Gracias a solicitudes de acceso a la información de ciudadanos hemos conocido de abusos y excesos sexenio tras sexenio. Inútiles sí son quienes tendrían que dialogar y encontrar acuerdos, y son incapaces.

¿De qué sirven legisladores que tendrían que fortalecer la vida institucional, pero la paralizan? ¿A quién sirven aquellos que dinamitan la posibilidad de llevar a los mejores perfiles a cargos de responsabilidad pública? A los mexicanos, no.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

LSN