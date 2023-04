¿Y qué hago con la tristeza?

¡Uff! Sentí como si ella me estuviera observando. ¿Cómo sabe que en este momento estoy experimentando la tristeza?

Y me quedé pensando en varias cosas, lo primero que sentí fue mucha responsabilidad para responder la pregunta. Me pregunté, ¿qué me diría a mi misma en este momento que yo también estoy triste? ¿Qué me gustaría que alguien me dijera?

Después lo que sentí fue alegría. Me dio gusto que la persona que me escribió, que no me conoce, pero me ha escuchado en mi podcast, pueda identificar la transparencia y la sinceridad con la que hablo de mi vida y de mis emociones. Y pensé, si ella me está preguntando esto es porque sabe que en algunos momentos de mi vida he experimentado la tristeza. ¡Y cómo no! Sin ella, no podría disfrutar de la alegría que da la vida y no podría identificar cuando estoy en un momento de gozo.

Asimismo, la semana pasada recibí a una clienta en una sesión de coaching, en cuanto empezó la sesión, ella comenzó a llorar y me pidió perdón, intentando contenerse. Inmediatamente le pedí que llorara con más ganas, que sacara la emoción que tenía atorada, la cuál la identificaba en la garganta y en el pecho. Horas antes de verla a ella, yo había tenido una sesión de coaching en la que también había llorado. ¡Wow! Es impresionante cómo atraemos la misma energía.

Y me acordé de algo que me gusta pensar. Me gusta imaginar que de pronto llegamos al casting de una película o de una obra de teatro, nos entregan el guion y con él nos asignan el personaje que nos toca representar. Así vamos cambiando de película o de obra y vamos representando diferentes personajes en las vidas de los que nos rodean. Todos, absolutamente todos, estamos actuando en la vida de alguien y todos, absolutamente todos los que nos rodean, están actuando en nuestra película, por eso no es casualidad que los temas que estamos viviendo vayan resonando con nosotros y aparezcan en el momento exacto. No es casualidad que, si yo me siento triste, dos personas me hablen de tristeza.

Así que volviendo a la respuesta del mensaje que recibí, lo que hice fue decirle exactamente lo que me estaba diciendo en esos días a mi misma: “Cuando estoy triste, lo primero que hago es darme el permiso de estarlo. De llorar, de sentir la emoción, de vivir la experiencia que me está trayendo el sentimiento, porque sé que todo pasa y que eso también pasará. Cuando estoy en ese lugar también intento, en medida de lo posible, estar consciente de lo que estoy pensando, porque es evidente que lo que me está provocando esa emoción, es mi pensamiento y la historia que me estoy contando en la cabeza. Después busco apoyo, contacto a mis mentoras, a mis coaches y pongo mis pensamientos en papel. Pero lo más importante es darme el permiso de sentir. Las emociones son mensajeros increíbles. Ocultarlas retrasa lo inevitable ya que tarde o temprano estas se van a volver a presentar”.

Hoy cumplen años dos de mis más grandes maestros. Les dedico esta columna con mi entero agradecimiento.

TESI TAFICH ROMO

tesi@frontdesk.mx

IG: @tesitafich

MAAZ