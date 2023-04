La salud de la Nación

México está enfermo. Vivimos días en los que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Días parecidos se vivían en los tiempos del profeta Isaias que afirmaba: “hay quienes hacen de la luz tinieblas y dicen que lo amargo es dulce.” En tiempos en que la apología del delito -el elogio público de un crimen-; o en donde ser corrupto; o el discurso de odio; e incluso donde la violencia tiene justificación, ya estamos acostumbrados, eso es lo normal. La normalidad es la innormalidad. Tristemente ese México estamos viviendo.

Si toda la nación fuera considerada como una persona ¿Cuál diríamos que es su estado de salud? Revisemos:

La salud física: 75.2% de la población en México, de acuerdo a datos oficiales, tiene sobrepeso. De esta cifra casi la mitad, 36.1, sufre obesidad. El dato más dramático es que se reproduce en nuestros niños de 5 a 11 años el 70% tiene sobrepeso y el 35.6 obesidad. Las enfermedades asociadas al sobrepeso van en aumento, 4 de cada 10 muertes son por enfermedades del corazón y la diabetes. Sin cultura alimentaria y sin cultura deportiva, el diagnóstico de la salud de México es sencillo: enfermo.

La salud emocional: las enfermedades asociadas al stress y a la ansiedad, también van en aumento. Las clínicas del sueño se multiplican. Las cifras de violencia intrafamiliar crecieron con la pandemia del COVID-19, ya nunca disminuyeron, 9 de cada 10 violentados son mujeres o niñ@s. El uso indiscriminado de las redes sociales han aislado a nuestra juventud de la realidad, la miseria humana es exhibida todos los días de manera masiva. La nueva universidad de la vida es Instagram y Tik-Tok. Lo mas triste, la principal causa de muerte de los adolescentes es el suicidio, segundo el homicidio. Diagnóstico: enfermo.

La salud espiritual: de la sociedad también vive una crisis. La desintegración familiar, la irresponsabilidad paterna y ahora hasta materna, la pérdida de respeto a los mayores, la pérdida de la autoridad moral en la familia, sin duda, ayudan a explicar el daño en el tejido social. Las iglesias día con día pierden terreno ante el secularismo. No se quiere entender que los valores religiosos crean un sistema social que termina siendo el fundamento de la sociedad, el guardián silencioso de nuestras conciencias. Las instituciones educativas, públicas o privadas, que contribuyen de manera decisiva en la enseñanza de valores universales y en el conocimiento también en crisis ante el embate de la información ligera y de entretenimiento que no trae nada al alma, ni al espíritu. Instituciones religiosas y educativas, en resumen, en grave crisis, alejadas de la realidad social. Diagnóstico: enfermo.

Y para acabarla de amolar la salud del Presidente deteriorada. Los años de “correrlo sin aceite”-como el dice continuamente, empiezan a cobrar factura. Quien se alegre de esta situación además de inhumano, es ignorante. Nadie puede alegrarse ante esta posibilidad que pondría en riesgo a todo el país. AMLO construyó un movimiento en torno a el, solo el es el catalizador de este movimiento que hoy, guste o no, se esté de acuerdo o no, es quien marca la agenda política y social de México. No quiero ni pensar lo que pasaría ante su ausencia. La cabeza está enferma, que peligroso para la nación. Diagnóstico: enfermo.

Y por último, un ejemplo ejemplar, el INSABI desaparece. El órgano gubernamental creado para evitar la corrupción, para centralizar y homologar la compra de medicinas fracasó. Sustituyó al útil pero corrupto “Seguro Popular” y no pudo con la tarea. Al final lo que fue diseñado para ser el área de compras de medicinas del gobierno federal, simplemente no funcionó. Las consecuencias son muy, muy graves para la gente mas pobre. Nadie puede negar la construcción de fortunas alrededor de la venta de medicinas al sector público; como nadie puede negar tampoco que la gente más humilde no tiene medicinas y no tiene dinero para comprarlas. Pronto el IMSS, se verá en problemas, en problemas muy graves y la crisis en las instituciones de salud se profundizara. Diagnóstico: enfermo.

En México deberíamos tener exámenes psicológicos y de control de confianza para todos los cargos a Presidente y a Gobernador por los menos; así como en los altos niveles del Judicial y del Legislativo. También debería ser obligatorio hacer pública la salud de estos altos funcionarios, eso sería la normalidad en una democracia real. Los gobernantes deberían ser personas admirables, por su salud física, mental y espiritual, con sus honrosas excepciones, hoy no podemos decir que son un ejemplo. Los malos no pueden ser considerados buenos. No debemos admirarlos, no debemos seguir su ejemplo, ahí te hablo Cuauhtémoc Blanco. Pero también hay ejemplos contrarios, la posibilidad de una mujer Presidenta, está a la vista. Aun así, con raras excepciones, el diagnóstico de la salud de nuestra clase política: enfermos.

POR HUGO ERIC FLORES

@HUGOERICFLORES

LSN