Opacidad con disfraz de austeridad

Enarbolando su ya desgastada y falsa bandera de austeridad republicana; utilizada como pretexto cada vez que intenta destruir instituciones que o le estorban para sus objetivos o le afectan a la opacidad de su llamada 4 transformación; el Ejecutivo envío en días pasados a la Cámara de Diputados su iniciativa de “simplificación administrativa”, que en realidad significa la extinción de 18 dependencias y organismos que cumplen con funciones y tareas específicas para el buen desarrollo de la administración pública federal.

El documento, enviado el 14 de abril, apenas 15 días antes de concluir el periodo ordinario de sesiones y con un mínimo de tiempo para poder ser analizada y discutida a profundidad (lo cual es ya el “sello de la casa”), señala como su objetivo principal “… racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de eficientar y agilizar los procesos administrativos, así como aprovechar los bienes nacionales adecuadamente …”.

Conociéndolos como son, lo que realmente se persigue, en principio, es la centralización y la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos; es decir, concentrar el presupuesto y hacer poco transparente su gasto, para hacer con los recursos lo que quieran y sin rendición de cuentas. Ya sabemos que ese es “el mundo ideal” del presidente.

Ojalá y solo se tratara de dinero -aunque sin duda es el motor que la impulsa- lo realmente grave es que dentro de los organismos que se “suprimen, trasladan, integran, convierten, contraen, fusionan…” se afectan instituciones que han atendido el desarrollo de sectores realmente vulnerables y que su desaparición puede significar un retroceso de décadas entre los que destacan: jóvenes, indígenas, adultos mayores, niñas, niños y adolescente, personas con discapacidad, refugiados y el combate a la corrupción, que de acuerdo con diversos organismos ha tenido un repunte preocupante. Este gobierno le está dando la espalda a quienes confiaron en él. Y confirma, lo que en varias ocasiones hemos señalado, lo que le importa es lucrar con sus necesidades.

Y si no me creen, juzguen ustedes. Entre los organismos que proponen desaparecer se encuentran los siguientes: Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Servicio Nacional de Inspección Certificación de Semillas; Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera; Fideicomiso de Fomento Minero; Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe; Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía ; Instituto Mexicano de la Juventud; Instituto Nacional de la Economía Social; Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión para Personas con Discapacidad; Dirección General de Publicaciones y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Como ya es una costumbre en la “forma” de legislar del oficialismo, la justificación no ofrece una explicación clara ni desarrollada, la mayoría se enmarcan en la “duplicidad de funciones” y “el ahorro de recursos” como señala un estudio de la Fundación Rafael Preciado del PAN, por lo que a pesar de que se dice que no habrá despidos, sin duda, se ejecutarán pues bajo esa lógica no será necesario pagar personas o por sistemas que hagan lo mismo.

Lamentablemente, al tratarse de una reforma a leyes secundarias, el oficialismo no necesita de la oposición, con la mayoría de sus aliados lo podrán aprobar. Es decir, solo necesitan el voto de la mayoría simple.

DIP. JORGE ROMERO HERRERA

COORDINADOR DEL GPPAN

MAAZ