Lo que nos salva de las adicciones

Son unos drogadictos, hijo. La culpa es de los valores de la sociedad americana. Allí, la familia se deshace cuando los muchachos cumplen 18.

Los mandan a la universidad y ¡vámonos! Fuera de la casa.

No se cumple el ciclo natural, el que recomienda Jesucristo, el primer activista social: quedarte en el hogar, con los guisados de mamá y con la abuela sentada en un rincón de la cocina, hasta que te unes en sagrado matrimonio.

Así era en Tepetitán.

Me acuerdo que la abuelita de Abel Pompeyo, el vecino, se nos adelantó en el camino y no se enteraron hasta una semana después, el día de la boda de Abel, cuando la iban a arreglar para la ceremonia y el cuerpo se cayó de la silla. ¿Cómo? Ah, es que el pejelagarto en verde tapa el olor.

Uf, ya me dio hambre. Martínez, que me recalienten la cochinita.

La cosa es que los americanos no tienen valores. ¿Qué pretenden: que los muchachos empiecen a trabajar antes de los cuarenta y cinco? Menos mal que tu mamá y yo te inculcamos otros principios.

Bueno: eso, y que la señora tiene dinero.

Oye, antes de que se me olvide: ¿lo que llevabas en el carrito de Cojco era longaniza? Les he dicho que la compren para el Palacio en paquetes de esos, de 10 kilos, para ahorrar. Es dinero del pueblo.

Me alegra que hayas evitado el fentanilo, mijo. Me llena de orgullo. Hace mucho daño, y aleja a la gente de la espiritualidad.

¿Has visto cómo se quedan, como zombis? Me recuerdan a cómo se siente uno en Macuspana, los días de calor, luego de un atracón de puchero.

Martínez: la cochinita con doble tortilla; con copia. La cosa es que los valores mexicanos nos han salvado de las adicciones. Somos un pueblo con un cuidado increíble de la salud, como todos sabemos.

Deberías ver las películas con Sarita García. Eso somos: una madre regañona pero apapachadora y un hijo que se va de la casa con canas en el pecho. Si no, acabas como los yanquis. Porque no sólo es el fentanilo.

Allá, empiezan con la mariguana y de ahí van saltando de droga en droga hasta acabar…

No me lo vas a creer: ¡en la pornografía! Vaya, las drogas no respetan ni el deporte.

Tú me ves, a mis 68, y dices: “El fildeo y el macaneo te ayudan a mantener un cuerpo maravilloso toda la vida”.

Bueno, allá no: grandes beisbolistas destruidos por los esteroides...

En fin, te lo digo porque me preocupa que te regreses a Houston. El extranjero envenena las mentes.

Acuérdate del hijo del Padrino, que se fue a estudiar a una universidad fifí y acabó de mafioso. Y nosotros con esa gente no tratamos…

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

LSN