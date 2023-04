Hay preocupación en Palacio Nacional por la salud de AMLO

Más allá de especulaciones y errores de comunicación, existe en Palacio Nacional una preocupación auténtica por el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A diferencia de las dos ocasiones anteriores, esta vez lo perciben con más estragos provocados por la COVID-19, razón por la cual ha demorado más en dar la cara, incluso a través de sus redes sociales.

Lo cierto es que sus allegados no lo ven deteriorado de ahora. De un tiempo para acá lo observan más cansado e irritable. Motivo por lo que, en esta ocasión, el “bicho” lo pescó a la baja. Sus cercanos saben que el seguimiento y el monitoreo de su salud es permanente, pero también reconocen al primer mandatario como una persona en extremo activa y con mucha libertad para darse sus gustos, lo mismo en el palacio presidencial que en sus giras por el interior de la República.

De eso también dan cuenta los periodistas que lo acompañan en sus recorridos, porque es muy común verlo bajarse en plena carretera para beber o comer toda clase de alimentos y bebidas que encuentra a su paso.

Eso sin duda repercute en su condición cardiaca y en su salud en general. El tema es que hoy aparece más afectado con su tercer contagio y hay un movimiento inusual a su alrededor.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer encabeza al grupo de médicos que lo atiende, aunque también hay un equipo de militares que trabaja de la mano con ellos.

Unos y otros realizan evaluaciones y análisis permanentes al primer mandatario. No lo dejan ni a sol ni sombra.

Hacen todo para que la enfermedad evolucione rápido, pero es imposible saber cuánto tiempo debe pasar para que sane por completo.

La recomendación de los médicos es que tenga reposo absoluto, que descanse, coma sanamente, beba muchos líquidos y tome en tiempo y forma sus medicamentos.

Son tres los días clave para determinar el grado de afectación y este miércoles se conocerá a detalle su condición.

Aunque, por los reportes de los dos primeros días, saben que esta vez la enfermedad causó más estragos. Incluso, desde ayer se canceló la cumbre de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe.

El encuentro estaba previsto para el 6 y 7 de mayo en Cancún, Quintana Roo, con la participación de 11 naciones: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela, San Vicente y México.

Y, por lo pronto, no se sabe en qué fecha se retomará esta importante reunión. Lo cierto es que toda la atención está puesta en la salud del mandatario mexicano.

Tan importante es su recuperación que en la Presidencia de la República se habla de que AMLO podría tomarse unos días para viajar a su rancho de Palenque, junto con su esposa Beatriz, quien ayer estuvo de gira con el canciller Marcelo Ebrard en Tabasco.

No es para menos, la enfermedad del Presidente amerita que se tome un descanso porque esta vez lo vieron más afectado. No en un estado crítico, pero sí preocupante, aunque el mandatario no pierde su sentido del humor y siempre está echado para adelante, al menos así lo ven quienes están cerca de él.

•••

Desde el gobierno federal me confirman que las investigaciones van a fondo en contra de prominentes miembros del PAN en la CDMX. Por lo que en breve se darán a conocer investigaciones en contra de los alcaldes de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, Santiago Taboada y Mauricio Tabe. Todas relacionadas con temas de corrupción y la industria inmobiliaria.

También van contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, la monrealista Sandra Cuevas, a quien investigan por diversas “irregularidades” en el ejercicio de su gobierno.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La enfermedad es, en muchas ocasiones, la venganza que toma el cuerpo por los errores de la mente”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL