Programación: el Futuro de la Educación en México

Las habilidades de programación han aumentado su relevancia en una sociedad cada vez más digital. Por lo tanto, bajo un panorama social y económico cada vez más digitalizado, es pertinente y relevante reflexionar sobre el análisis de la enseñanza de las habilidades computacionales en el contexto de la educación básica y media en México.

El documento de investigación titulado “Coding in the Education System in Mexico”, elaborado por The Competitive Intelligence Unit, se encarga de analizar el sistema educativo en México el cual ya considera muchos conceptos educativos que requiere el pensamiento computacional, sin embargo, no existen enfoques pedagógicos adecuados para permear este estilo educativo entre los estudiantes.

El Pensamiento Computacional (CT) es un método de resolución de problemas capaz de mejorar la adquisición de conocimientos en el sistema educativo mexicano. Los principios educativos establecidos en el pensamiento computacional son la lógica, los algoritmos, la descomposición, los patrones y la abstracción. Los enfoques pedagógicos necesarios para lograr la adquisición de estos conceptos son retocar, crear, depurar, perseverar y colaborar.

Esta investigación tiene como objetivo fomentar la inclusión de la codificación y el pensamiento computacional en los planes de estudio de la educación mexicana. Se elaboraron algunas recomendaciones de política pública educativa basadas en esta investigación, tales como: incrementar el número de puntos de conectividad pública, en particular los que corresponden a escuelas públicas sin acceso a internet, promover el Pensamiento Computacional (CT) desde el nivel primaria, fomentando habilidades de pensamiento lógico y abstracto, incluyendo dicho concepto en el plan de estudios mexicano.

De igual manera se plantean entornos computacionales, informáticos y de codificación, esto es para crear cursos de codificación o relacionados con la codificación.

Entre los beneficios de Pensamiento Computacional se encuentra el desarrollo de emprendimientos innovadores para cualquier individuo y como una herramienta para incrementar la productividad de los trabajadores mexicanos, incrementando su capacidad de generar ingresos.

También señalan a los videojuegos como una herramienta experimental para abordar los aspectos pedagógicos básicos del Pensamiento Computacional. A nivel secundaria, se propone implementar sesiones de codificación directa con temas centrales de enseñanza básicos.

A nivel medio superior, se deberán centrar las materias de codificación en el nivel medio superior en el desarrollo de habilidades duras, como el uso de codificación en lenguajes específicos, la compilación y ejecución de programas y el desarrollo de habilidades de programación orientada a objetos.

Las propuestas anteriores pueden facilitar la introducción del pensamiento computacional y la programación en el sistema educativo mexicano, todas ellas abordando problemas y brechas educativas, promoviendo un ecosistema educativo más amigable con la codificación y ayudando a reducir la falta de mano de obra especializada e innovadora en el país.

POR GONZALO ROJON

GONZALO.ROJON@THECIU.COM

@GROJONG

