El Día Mundial del Libro y la literatura israelí

Me siento en mi sillón favorito a leer, me relajo y me transporto a la narración del libro, sus palabras me llevan a lugares que desconocía. Esto es lo valioso de la literatura.

El 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro, proclamado por la UNESCO en 1995. Se festeja a nivel mundial para dar a conocer su poder mágico, homenajear a los autores y fomentar el acceso universal a la lectura.

La Biblia es el libro más importante de la historia, el más universal y vendido en el mundo, hasta nuestros días es uno de los textos más influyentes en el planeta. La Torá contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío, constituye la base y el fundamento del judaísmo.

Hoy en día el hebreo es un idioma vívido, rico y dinámico. De 8 mil palabras en los tiempos bíblicos, el vocabulario se ha ampliado a más de 120 mil vocablos. Siendo Eliezer Ben-Yehudá quien inició su renacimiento como idioma vivo.

Las bases de la escritura moderna de Israel, considerada una de las más ricas en la actualidad, se establecieron por un grupo de pioneros literarios incluido Shmuel Yosef Agnon, único ganador del Premio Nobel de literatura en hebreo y de literatura israelí.

Las décadas de 1980 y 1990 albergaron un estallido literario donde la publicación de libros aumentó drásticamente, generando la captura de nuevos lectores, así como la atención internacional. Muchos de ellos abordando los dilemas políticos y morales de la vida contemporánea en Israel.

El acercamiento con la lectura del pueblo israelí provocó que cada año, en el mes de junio se celebre en todo el país la Semana del Libro Hebreo donde se venden libros a precios muy accesibles, hay lecturas públicas y encuentros con autores. Es tal la relevancia de este encuentro, que el principal premio literario de Israel, el Premio Sapir, es entregado.

Hoy, los lectores mexicanos pueden encontrar piezas literarias de origen israelí traducidos al español por autores israelíes como Etgar Keret, Amos Oz, AB Yehoshua, Zeruya Shalev, Meir Shalev, Leah Goldberg, Aharon Appelfeld, Hanoch Piven, Uri Orlev, Eshkol Nevo, David Grossman, Batya Gur, Shira Geffen, entre otros.

Teniendo presente que la literatura es un reflejo de la cultura, mediante la lectura de estos autores el público puede conocer aún más sobre la historia, costumbres, perspectivas y tradiciones de la sociedad israelí.

Israel fue país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2013, siendo el entonces Presidente Shimon Peres el encargado de inaugurar el pabellón instalado, y cada año se presenta con decenas de títulos israelíes traducidos al español, para conocimiento del numeroso público que asiste a la reunión editorial más importante del idioma español en el mundo.

La humanidad ha encontrado en el libro un invaluable instrumento para preservar y trasmitir conocimientos, creencias y cultura, tanto a través del tiempo como del espacio.

El Día del Libro es un motivo para celebrar la importancia de la lectura, fomentar el crecimiento de los niños y niñas como lectores y promover el amor a la literatura, en México, Israel y todo el mundo.

Tal Itzhakov

@Tal_Itzhakov

Vocera y Agregada de cultura de la Embajada de Israel

MAAZ