El Ejército como mercancía electoral

El proyecto de una postrera reforma constitucional militarista del presidente Andrés Manuel López Obrador, previsto para el primero de septiembre de 2024, depende obviamente de dos cosas: promover electoralmente a sus candidatos al Congreso y ganar las elecciones con un margen suficiente. Mayoría calificada.

Lo primero es relativamente sencillo en los hechos, pero complejo en el si el presidente omite el ámbito legal de la propaganda directa de su partido y viola la ley electoral, así sea con cursilerías como esta (19.4.23):

“…espero con toda mi alma que (la próxima legislatura) se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra Cuarta Transformación…”.

No es cosa del alma, es cosa de la ley. Así se montará la plataforma publicitaria y propagandística, para inclinar hacia su partido “la voluntad del pueblo”.

La ensayista Soledad Loaeza nos recuerda:

“…La exclusión de los militares de la competencia electoral (fueron suprimidos como sector del PNR-PRM por Manuel Ávila Camacho), tenía el mismo propósito de exclusión funcional, les restó fuerza como actor político y definió el carácter civil del autoritarismo mexicano, que contrastaba con otras soluciones semejantes que se impusieron en América Latina, en las que el Ejército era protagonista central…”.

Hoy esa lejanía parece ir al abandono. No porque los militares sean candidatos o representen una fuerza organizada dentro del partido dominante, sino porque su desarrollo en tantas tareas nacionales (hasta las suyas propias), no puede dejarlos indiferentes, como si fueran una mercancía pasiva sobre cuyas dimensiones, responsabilidad, exigencias nacionales y juicios históricos, no pudieran siquiera opinar, ya no digamos decidir. No importa la ampulosidad de sus discursos sobre la lealtad a la Constitución.

Aquí uno se puede preguntar, ¿a cuál Constitución? ¿La que aprendieron a respetar en el Colegio Militar o ésta, la soñada y promovida por la 4T a base de cambios, enmiendas, adiciones, parches y remiendos caprichosos por muy legales como estos hayan sido?

El nuevo papel protagónico del Ejército con sus múltiples tareas ya forma parte de la nueva composición del gobierno. Sumarle otro cuerpo de Ejército, otros 130 o 140 mil hombres bajo banderas, con 500 cuarteles adicionales, lo engruesa, pero también lo transforma. Y si además se le manipula como parte de la ambición electoral, evidentemente lo distorsiona.

Su carácter de contratista o agente de subcontratismo, enturbia sus procedimientos, y otorgarle una patente de corso, con la explicación —o pretexto— de la seguridad nacional, lo excluye del cumplimiento de normas civiles, lo meten en la vida civil, e internamente, estimulan las desigualdades, envidias y rencores.

Quizá no todos estén de acuerdo en el uso electoral del verde olivo.

POR RAFAEL CARDONA

COLABORADOR

MAAZ