Las provocaciones de la Corte

1. El Poder Judicial en México es, sin duda, el poder más corrompido del país. A pesar de que los medios realizaron y siguen realizando con éxito -desde tiempo atrás- una campaña contra los políticos y los poderes públicos, curiosamente esa campaña nunca ha tocado al Poder Judicial y mucho menos a su cúpula: los ministros de la Corte.

2. Es muy ingenuo quien piense que jueces y juezas; que los juzgadores, no son seres humanos de carne y hueso con posiciones e intereses políticos, con ideología y con una visión del mundo.

3. El Poder Judicial, no sólo en México, sino para la humanidad, es y ha sido un poder conservador. En México, esa posición conservadora se ha fortalecido porque la designación de jueces la ha decidido el Poder Legislativo en turno, encabezado siempre por el partido en el gobierno. Esto se materializó así, primero por las décadas de los gobiernos del PRI y luego, en los dos gobiernos del PAN. Esto es particularmente preciso en cuanto a la designación de integración de los ministros de la Corte.

4. Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son producto de cuotas partidarias. Como se dice coloquialmente, tienen dueño. Es una lástima, porque la suma de parcialidades no produce imparcialidad y porque como ya lo dije, la mayoría de ellos fueron designados en gobiernos priístas y panistas. En reconocimiento por cierto, a su enorme falta de integridad, en la mayoría de los casos.

5. Así las cosas, no hay justicia en México. La justicia así llamada se orienta por el peso del dinero. El pueblo sufre agravios constantes, permanentes y cotidianos en su búsqueda infructuosa de justicia en los tribunales.

6. Pero el pueblo, acostumbrado a los regímenes autoritarios, piensa que desde la presidencia se puede mandar al Poder Judicial. Esto era así con los gobiernos de la derecha; por el contrario, el nuestro no vive una división de poderes, vive una ofensiva desde el Poder Judicial, una ofensiva golpista que busca derrocar a nuestro gobierno.

7. Ofensiva golpista perpetrada desde la embajada de Estados Unidos, ¿desde dónde, si no? La reciente determinación de la Corte de considerar inconstitucional que la Guardia Nacional dependa administrativamente de la Secretaría de la Defensa, no es más que una provocación y un golpe más a la búsqueda de pacificar al país.

8. Si hay un tema al que el compañero presidente se ha entregado en cuerpo y alma es al de pacificar al país, para darle a nuestro pueblo y a nuestra patria, la seguridad pública que merece. Y si bien hay resultados positivos, nadie podría negar que aún estamos lejos de la pacificación. Pero tampoco, nadie debería regatear el esfuerzo y mucho menos buscar descarrilarlo. Por lo menos no desde las instituciones de la República o desde alguno de los poderes públicos establecidos.

9. La determinación de la Corte sobre la Guardia Nacional es además de miserable y mezquina, profundamente irresponsable. Callaron durante décadas la militarización del país y el baño de sangre y hoy, que se ha dotado de un marco jurídico a la acción de las fuerzas armadas en seguridad pública, se empeñan en destruir el esfuerzo.

10. La ambición de la derecha no tiene límite. Su subordinación al gobierno de Estados Unidos y a los poderes económicos es su constante. Su racismo y su clasismo, incurable. Su traición a la patria es una vocación permanente.

11. Es evidente que debemos hacer otro Poder Judicial y yo no veo otro camino que convocar en 2024 un Congreso Constituyente. Crear otro Poder Judicial elegido por el pueblo, como en el siglo XIX. Así fue elegido Benito Juárez García, primer presidente de la Corte y, después, presidente de la República. El Poder Judicial no es un poder neutro, es un poder político y su mandato debe derivar del voto del pueblo.

12. Finalmente, no me canso de citar a Yuri Herrera en su novela “La estación del pantano”, de la editorial Periférica, quien en un diálogo entre liberales sobre la posibilidad de sentarse a platicar con Antonio López de Santa Anna o con alguno de sus personeros, pone estas palabras demoledoras en boca de Melchor Ocampo (página 92): “¿Con quién quieres sentarte a hablar?… ¿Quién era el más culto, el más refinado, el más sabio de todos ellos? Alamán ¿Y qué hizo?… -Mandó matar a Guerrero, mandó matar al presidente. Él y otros como él. Como si fuera basura. No era que le molestaran sus ideas: era que le molestaba ser mandado por la chusma. Eso es lo que son”.

13. Efectivamente, eso es lo que son. Por eso la reconciliación es imposible. Por eso esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación debe seguir adelante. Por eso el relevo debe ser garante de continuidad y de profundización de la misma.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

PAL