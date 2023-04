Compló contra México

Ahora lo tenemos claro: es un compló, una conjura contra la Cuarta Transformación, que involucra a las más altas esferas del poder norteamericano. Lo que nos dijo el Primer Historiador de la Patria es que esto es lo de siempre, lo que de toda la vida le ha hecho el imperialismo yanqui, con su DEA, su CIA, su Pentágono y demás, a los pueblos que por fin se han alzado, plenos de dignidad, de la mano de un líder paternal –o sea, firme, aunque amoroso y hasta mordelón– contra la opresión imperialista.

Aquí no se produce fentanilo. Tampoco tenemos militares corruptos. Mucho menos es cierto que el crimen organizado sea amo y señor de cuanto territorio. Ya que estamos, tampoco hay políticos del morenismo relacionados con el narco, ni es verdad que los criminales hayan intervenido en las elecciones en favor de ellos. Lo que hay es una operación de las agencias de seguridad y espionaje gringas que funciona más o menos así:

El director de la CIA, el de la DEA y alguien en el Pentágono hacen un zoom con Claudio X y le instruyen que se organice un golpe blando. Claudio dice “A la orden”, arma otro zoom y le indica a los directores de los medios que desestabilicen al gobierno del cambio y la esperanza. Y ¡bum!: empiezan las fake news. Que si los americanos tuvieron que infiltrar al cártel de Sinaloa porque aquí no lo molestan, que si mi general se avienta unos viajes a todo lujo con cargo al erario, que si no somos de plano un narco Estado… Ya me entienden.

Lo bueno es que nuestro presidente no está solo. Lo acompaña, por ejemplo, el Primer Propagandista de la Patria, que ya nos explicó que el fentanilo es un pretexto: que lo que les pasa a los gringos es que no toleran a un presidente gallardo, patriótico y adorado por el pueblo bueno, y que por lo tanto le mandan a sus espías. Y el Propagandista sabe de lo que habla. Recordemos que alguna vez le echó la culpa de Ayotzinapa a la CIA, con este argumento: a los chicos los incineraron, los nazis incineraban, la CIA reclutó un montón de nazis. Inapelable.

Según avance el final de sexenio, nos enteraremos de que el compló implica a muchos más organismos, políticos malignos y hasta empresarios. A los españoles, obvio: ahí está Iberdrola. A las petroleras, celosas por el trabajazo de Octavio Romero. Shell y demás. Obvio, involucra a Felipe Calderón. Pinche tragedia. Si no fuera por ellos, estaríamos con una petrolera rebosante de lana, con un sistema de salud danés y con los criminales intercambiando abrazos, no balazos. A cambio, Pemex en quiebra, generales llenos de lana, un récord de asesinatos y un sistema de salud que… bueno, sigue sin ponerse escandinavo. Ojalá que mi Epi lo documente con un documental, o una serie. “Los Expedientes MeX”, por ejemplo. O “Compló contra México”.

Dejo la idea sobe la mesa. Nada que agradecer.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

LSN