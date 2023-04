Adán y Sheinbaum, el choque

Los dos se disputan no sólo la candidatura presidencial, sino el afecto del Presidente.

AMLO es el duelo del tablero de 2024. Él dio el banderazo de salida a la sucesión, en julio de 2021, y desde entonces la efervescencia no deja de crecer. “¿Quienes pueden sustituirme?”, preguntó el 5 de julio de 2021, cuando enlistó 6 nombres.

Aquella mañana, las cosas no eran como hoy. Adán Augusto López Hernández era aún gobernador de Tabasco, y en Gobernación despachaba Olga Sánchez Cordero.

La favorita de López Obrador, a los ojos de todos, era la jefa de gobierno, que había sufrido un descalabro electoral en la Ciudad: Morena perdió frente a la oposición 9 de 16 alcaldías. Ese resultado electoral provocó un reacomodo en las piezas. No porque el Presidente no siguiera respaldando a Claudia Sheinbaum, a quien nunca ha dejado de cobijar; está claro que le tiene afecto político y personal, sino porque aquel episodio derivó en la llegada de López Hernández a Gobernación, y desde ahí tuvo pase directo al grupo de corcholatas. Desde entonces, no dejó de moverse y no ha dejado de crecer.

Es innegable que Sheinbaum puntea en todas las encuestas, pero también es un hecho que el secretario crece, no sólo en el terreno de la popularidad, sino de la influencia política. Y crece, porque el Presidente le ha dado espacio para ello.

“Ya se la creyó que él puede ser”, dice a esta columna uno de los más cercanos a la jefa de gobierno. En el equipo de Sheinbaum se quejan de que desde el partido se alienta la candidatura de Adán, e incluso se pintan bardas que antes decían #EsClaudia con el nombre del secretario. Acusan guerra sucia incluso en redes sociales.

“Ahora la cargada es para Adán”, acusa un legislador cercano a Sheinbaum. “En varios estados, las estructuras no sólo de Morena, sino de otros partidos, como el PRI, se están alineando con él”, apunta. Me reservo el nombre de ambas fuentes. Piden no ser citados. Nadie quiere sentir el rigor de Gobernación. Echarle gasolina al conflicto no es bien visto en Palacio.

La mano de Adán Augusto se siente. Él destraba o enreda las cosas, de los nombramientos en el INAI a la decisión mayoritaria del Tribunal Electoral de mantener a Mario Delgado y Citlalli Hernández como presidente y secretaria general de Morena. Le dieron poder, y lo utiliza.

El secretario aprieta el acelerador. Aun no alcanza a Sheinbaum en las encuestas, cierto. Va tercero, detrás de ella y de Marcelo Ebrard, pero se aproxima. ¿Qué tan fortalecido llegará a las encuestas que perfilarán al candidato de la 4T? ¿Le alcanzará el tiempo? ¿Qué tanto respaldo recibirá del presidente López Obrador? ¿Su presencia le resta votos a la jefa de gobierno, pues ambos van por el lopezobradorismo puro? ¿O divide el voto entre los aspirantes varones y le permitirá a una mujer abrirse paso? Estamos por verlo.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ