Vírgenes de medianoche: pesimismo radical sobre el destino de la humanidad

Arturo Serrano es un artista de la escena de naturaleza inasible. Se formó en la academia de la danza, y también en la formalidad del teatro. Buscó en aquellos lenguajes el modo contundente de expresar su visión del mundo, yo diría que radical, así como antisistema.

Su identidad se construye en el barrio, lejos de las aulas doradas en donde se forman los bailarines, de ahí la disidencia que, desde los inicios de su formación, expresara a través de su cuerpo. Un cuerpo tierno y violento, a veces voraz en su hambre de mundo y otras en movimiento interno en la introspección que significa la asimilación de la experiencia humana.

Foto: Cortesía Luis Quiroz

Nacido el 15 de mayo de 1983, en la Ciudad de México, Serrano aprovecha cada espacio que se abre a su paso para presentar sus creaciones escénicas. Recientemente acudimos a una función de su obra más actual: “Vírgenes de medianoche (Versión 2.0)”. Título sugerente pero alejado de la idea que podría generar en la mayoría.

En este caso es la visión oscura de la existencia del ser humano, que en las noches insomnes ve pasar el mundo y el tiempo, con sus pasiones, decepciones y desesperanzas; aferrándose a un momento en el que, dentro de la penumbra, alcanza a atrapar un pequeño rayo de luz, como una bocanada de oxígeno para continuar la existencia que no se pidió tener. Los personajes son vírgenes en el descubrimiento de ese vacío que les provoca la vida como destino trágico.

Foto: Cortesía Luis Quiroz



El Teatro Varsovia, ubicado en Varsovia 9, en la colonia Juárez, abrió sus puertas al artista escénico y le brindó las herramientas de iluminación necesarias para hacer la arquitectura de la puesta en escena, en la que Serrano se vuelca sobre la multimedia. Utiliza el video, la fotografía, la animación, la luminotecnia y la sombras; no de manera efectista, sino como lenguaje. También utiliza la palabra con su contundencia orgánica y la escritura con la fuerza de la dimensión poética y estética producida no sólo por la forma sino por el mensaje.

El discurso va in crescendo, pero no pierde ese estado sombrío de la atmósfera, no da tregua al alma; el movimiento desesperado de los bailarines son los de seres atrapados en los cuerpos sintientes, ansiosos por liberarse.

Las imágenes que se proyectan en video emiten nostalgia. La materia de “Vírgenes de medianoche (Versión 2.0)” es la misma que anima la vida y de esa forma se pierde y diluye en el tiempo, o la noción que el ser humano percibe como temporalidad.

“Eventualmente” es la palabra que utiliza con letras mayúsculas Arturo Serrano en escena. Todo ocurre en la temporalidad que encierra esa palabra, de acuerdo con la visión del mundo que el artista escénico ofrece.

Foto: Cortesía Luis Quiroz

Arturo ha trabajado con otros creadores, fue miembro del Centro de Producción de Danza Contemporánea del INBAL (Ceprodac), pero no se dejó atrapar por la parafernalia y los discursos de moda. Se le ha visto crear su proyecto prácticamente sin apoyos, en la periferia del arte escénico. La honestidad de sus obras lo convierten en un artista de interés, que le habla al presente, a su época y a sus contemporáneos; sin arreglos convenientes, ni la sobre explotación de lo ornamental que puede ser el movimiento del cuerpo del bailarín o del actor. Se arriesga y va por otra línea: la confesional, la que emite el pensamiento libre sin importar la aceptación o el rechazo del mismo.

Casi de manera milagrosa, consigue que seis intérpretes más le acompañen en escena: Andrea Castañeda, Alfonso Domingo, Mar Inhed, Bernardo Kasis Galan, Héctor López e Ivette Rodríguez Ochoa. La dirección técnica, autor del dispositivo multimedia y del diseño de iluminación, Iván Tonaltzin Mondragón Vallejo; el diseño sonoro de Juan José Rodríguez; y la dirección general, dramaturgia, coreografía y edición de videos, de Arturo Serrano.

Una obra incómoda, que disiente de la visión optimista de la existencia del hombre, que confiesa los tormentos de la naturaleza y la condición humana sin contemplaciones. Arturo Serrano se desnuda ante sí mismo, luego ante público y después, con su visión del mundo, ante la humanidad.

“Vírgenes de medianoche” (se presenta todos los miércoles de abril a las 20:00) es una obra hecha por disidentes, dispuestos a desnudarse el alma y compartir su experiencia humana. Es una de las piezas escénicas que vale la pena experimentar presencialmente. El lenguaje es asequible, cercano a las nuevas maneras en que el espectador digital ve el mundo y también se reconcilia con aquel de visión analógica que sigue en busca de la experiencia viva.

Arturo Serrano, con la Compañía El Olvidado Asombro consigue una de sus obras más contundentes y maduras, que muestran al mismo tiempo el proceso que el artista ha llevado para liberarse de las ataduras de la academia y dejarse llevar por sus impulsos, con el conocimiento del funcionamiento de la escena, para continuar con un trabajo que, desde hace algún tiempo, decidió llevar por la vía independiente. Enhorabuena.

POR JUAN HERNÁNDEZ

IG:@JUANHERNANDEZ4248

TW: @ISLAS33

LSN