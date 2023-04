Temporada de Sakura

La primavera es la estación del año más esperada en Japón y probablemente la época donde hay más turistas visitando el país. No sólo es una temporada con clima excelente, también es en la que los famosos árboles de Sakura florecen pintando de rosa el campo y las ciudades japonesas, generando paisajes espectaculares a lo largo de cinco a diez días, para después dejar caer sus pétalos creando un espectáculo visual inigualable.

El florecer de los árboles de Sakura es un evento importantísimo en la cultura japonesa y su apreciación data de antes del siglo XII, y hasta existe una palabra en el vocabulario japonés específica para la actividad de admirar las flores: Hanami. Un verbo que literalmente significa “ver flores”. Cuando empieza la temporada todo el mundo sigue el pronóstico de floración que es anunciado en la televisión nacional y diversos medios para poder ir a ver las flores, tal vez hacer un picnic con amigos o hasta viajar a otras partes de Japón para poder apreciar las flores en un contexto diferente.

La temporada se refleja en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Los detergentes empiezan a vender productos con el aroma de la flor, en las tiendas de comida puedes encontrar todo tipo de alimentos temáticos de Sakura en color rosa pastel y con la forma de la flor, hasta puedes encontrar cervezas decoradas. Las cafeterías lanzan sus bebidas de tiempo limitado como sakura-matcha latte o frappe de sakura. Marcas como KitKat y Lindor también lanzan ediciones limitadas de chocolates de sabor especial, etc.

En cuanto a cosméticos y cuidado de la piel existen líneas enteras de cremas, mascarillas y bloqueadores de sol con extracto o aroma de Sakura. Así como crema para las manos y perfumes con olor a cherry blossom.

El maquillaje como los lipsticks, blush, delineador de ojos líquido y barnices de uña rosa pastel son un must. Mi favorita de este año, que no puedo dejar de utilizar, es la máscara para pestañas rosa pastel que, a pesar de no ser un tono natural, resultó ser una forma fácil de incorporar la tendencia en mi rutina de maquillaje diaria.

En la moda encuentras desde aretes, broches y collares que juegan con la paleta verde y rosa, y hasta algunos incorporan la flor real de Sakura.

La apreciación de este árbol icónico para Japón es inspiradora, no sólo para los japoneses, también para muchísimas personas alrededor del mundo y a mi personalmente me recuerda mucho a la primavera en Ciudad de México y sus bellas flores de jacaranda ¿Se imaginan si la temporada de jacarandas se festejará de la misma manera? Como sugerencia a las cafeterías mexicanas, ¡un frappuccino color lavanda no estaría nada mal!

POR REGINA PALACIOS

@babyblue____

PAL