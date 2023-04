¿Qué pasa con la Política Nacional de Educación Inicial?

Con la reforma al artículo 3 constitucional de mayo de 2019, la educación inicial quedó formalmente reconocida como parte de la educación básica, y, por ende, de la educación obligatoria. La educación inicial es aquella que reciben las niñas y niños de cero a tres años de edad, justo antes de su entrada al preescolar.

A partir de marzo de 2020, con la publicación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), y dos años más tarde, con la publicación de la Política Nacional de Educación Inicial (PNEI), se echaron a andar diversos mecanismos para establecer el marco legal rector de la educación inicial en nuestro país. Sin embargo, en vez de seguir avanzando, todo parece indicar que estamos retrocediendo.

Tal es el caso del Plan de Implementación de la PNEI; con su entrada en vigor se ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) establecer “acciones puntuales para la ejecución de las estrategias para el logro de los propósitos” de la política. En otras palabras; sin Plan de Implementación, la PNEI no se vería aterrizada en la realidad. La SEP tenía 180 días naturales para publicarla, plazo que venció en septiembre de 2022.

No fue hasta el 10 de enero de 2023, casi 300 días naturales después de la publicación de la PNEI, que la SEP presentó el anteproyecto ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Con el visto bueno, otorgado desde el 17 de enero, al día de hoy, la SEP no ha publicado el Plan de Implementación.

Es importante señalar que el anteproyecto presentado es un esfuerzo que se trabajó de manera coordinada con todas las instancias que forman parte de la Comisión de Primera Infancia del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y que son quienes ofrecen servicios para las niñas y los niños menores de seis años en nuestro país. Esto nos coloca a prácticamente 400 días naturales desde la publicación de la PNEI, y un incumplimiento del plazo legal para su publicación de más de 200 días naturales.

¿Quién sufre las consecuencias de este incumplimiento? Las y los funcionarios de la SEP, definitivamente, no. El violar plazos establecidos normativamente se ha convertido en una práctica común en la Administración Pública Federal. No es hasta que se obtiene algún tipo de apremio judicial que las autoridades responden a sus obligaciones (y a veces ni así). En realidad, siempre son las niñas y los niños los que sufren las consecuencias. No hay duda de que la incorporación de la educación inicial al artículo 3 constitucional representó un gran logro.

Sin embargo, desde la eliminación de las Estancias Infantiles (situación que seguimos litigando en tribunales) hasta la baja cobertura que tiene actualmente este nivel educativo y la ineficaz distribución del presupuesto, la realidad es que el derecho a la educación inicial se ha quedado en el papel, pero no porque el trabajo de planeación y escritura no se haya realizado; sino porque las y los responsables de ordenar la publicación de dicho trabajo no toman la decisión de hacerlo. Para empezar a corregir esta situación, desde Mexicanos Primero urgimos a la SEP a publicar el Plan de Implementación de la PNEI en apego a la legalidad y el respeto a los derechos de las niñas y los niños de cero a tres años de nuestro país.

Por Fernando Alcázar Ibarra

Director de Judicialización de Mexicanos Primero

@feralc23

LSN