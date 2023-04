México en la Hannover Messe 2023

Durante toda esta semana se estará celebrando en Hannover, Alemania la feria industrial más grande e importante del mundo y que lleva el nombre de la ciudad que la alberga. Este evento, que reúne anualmente a más de 6 mil expositores y 200 mil visitantes es el mayor escaparate para la promoción industrial y de ahí su relevancia.

Para este año, 10 estados del país, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de los secretarios de desarrollo económico locales, representarán a nuestro país en el pabellón de México, las entidades en cuestión son: Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Querétaro y Chihuahua.

No hay muchas sorpresas respecto a la lista de estados que se anotaron este año a la feria, sin embargo, el número es significativo y el esfuerzo detrás aún más tomando en cuenta el contexto favorable que vive nuestro país y pese a la desaparición de instrumentos que en el pasado facilitaban la tarea de promover a México como un destino atractivo para invertir.

Hoy, esos mecanismos han sido sustituidos por la maquinaria de la SRE, que en mi opinión ha hecho un trabajo monumental en este y otros rubros. En lo que toca a los gobernadores, hemos sido testigos de una genuina voluntad política por impulsar el crecimiento y desarrollo económicos de sus respectivas regiones, y la prueba de ello es su presencia en este importante evento.

Sin duda el caso más emblemático es el de Nuevo León, con un gobernador por el que muchos no apostaban ni un peso y que ha demostrado que por lo menos en materia económica, sabe que piezas mover y qué botones apretar. En el caso de Jalisco, lleva la artillería pesada a la feria con el proyecto Jalisco Tech Hub Act que no es otra cosa sino una serie de políticas públicas orientadas a impulsar la innovación, el desarrollo de tecnología y la formación de talento.

En su mayoría, los estados mexicanos que este año acudieron a la feria de Hannover van con una agenda más o menos similar, y ello es sintomático de la coyuntura económica por la que está atravesando actualmente nuestro país, el nearshoring. El mismo Francisco Cervantes, presidente del CCE, acudió al evento precisamente con el objetivo de impulsar la relocalización de industrias hacia México.

Y es que la oportunidad es inmejorable. Ya que pese a los muchos problemas por los que atraviesa nuestro país, y que de ningún modo pretendo minimizar, en el terreno económico se nos están presentando una serie de escenarios únicos e irrepetibles.

Si tenemos que reconocer algo, es que tanto desde lo local como a nivel federal, existe iniciativa, voluntad y ganas de hacer crecer a nuestro país. Quizá algunas formas y métodos no gusten a todos, pero no hay que olvidar que México atraviesa por un periodo de transición política histórico y que recién salimos de una pandemia, estamos sorteando los costos indirectos de una guerra en Europa y pese a todo eso, nuestra economía no va tan mal y tiene perspectivas favorables de crecimiento.

Sé que si uno se mete de lleno a los medios posiblemente se encontrará con una montaña de malas noticias, pero entre toda la estridencia de lo negativo, también hay dos o tres resquicios por los que se cuela la luz, y siempre es necesario mencionarlos y aferrase a ellos. México tiene mucho potencial para ser un jugador relevante en la escena internacional. Solo es cuestión de que nos la creamos.

POR JAVIER GARCÍA BEJOS

COLABORADOR

@JGARCIABEJOS

LSN