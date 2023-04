La oposición no encuentra candidato presidencial

Perfiles capaces en “Va x México” existen, pero sus malas estrategias de comunicación, la falta de proyectos, los conflictos internos, las traiciones dentro de las militancias, y el poco trabajo territorial y reconstrucción de las bases hacen que hoy la alianza opositora pierda lo más valioso en campaña: TIEMPO.

Estamos a unos cuantos meses para que la oposición encuentre, si lo hay, un candidato o representante que abandere y pueda realmente competirle a Morena en las elecciones presidenciales en el 2024, sin embargo, parece que no existe nadie en el imaginario popular que le pueda competir a la fuerza política y social del partido que lidera Mario Delgado.

Entre los presidenciables se encuentra Lilly Téllez, la ex periodista cuenta con gran alcance digital, sus publicaciones llegan a viralizarse, siempre con un mensaje confrontativo. Téllez suma en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, poco más de 1.2 millones de seguidores; crece en la CDMX y Zona Metropolitana, pero su posicionamiento a nivel nacional es casi nulo, además de que los liderazgos del PAN no la quieren y ella no ha hecho nada para sumarlos a su movimiento. Si saltó de Morena al panismo, daría lo mismo si decide aventurarse a ser presidenciable por otro partido.

Claudia Ruiz Massieu, es de las políticas más capaces del país y tiene una trayectoria envidiable como Secretaria de Turismo y de Relaciones Exteriores y recientemente encabezó las encuestas priistas como la mejor opción para contender y aprovechó para hacer un llamado a las dirigencias de llevar a acabo un método de selección equitativo, se sabe que desafortunadamente en estos momentos no cuenta con el apoyo de “Alito”, así que solo se quedará con las aspiraciones.

No podemos dejar de mencionar a Santiago Creel, quien ha retado y criticado públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador; Santiago, es quien consolida los liderazgos nuevos e históricos del PAN. Es el personaje que más conjunta a la oposición, sin embargo, no se ve cómo le puedan competir a Morena en el 2024, pues las proyecciones indican que solo alcanzaría el 15% del electorado a nivel nacional.

Por último se encuentran el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien inició una gira por el país, con mensajes enfocados a las juventudes y visitando los diferentes rincones de la república, con el fin de escuchar las necesidades de la ciudadanía y proclamando tener un proyecto y el respaldado del PRI nacional.

Al final no logra ni el 2% del electorado, ni la fuerza de la oposición; al parecer inició tarde el recorrido; Y también el empresario norteño Gustavo de Hoyos, aunque en redes se pronunció para aventarse por la grande, el ex presidente de COPARMEX no tendría el respaldo del PAN; ni ellos se aventurarian a elegirlo como representante de la oposición en 2024.

No existe en las estadísticas, encuestas, liderazgos o en la sociedad civil, un político que pueda construirse en menos de 10 meses.

El interés y debate ciudadano está enfocado en cuál de las “corcholatas” será el candidato, pues es ahí donde se encuentra la verdadera elección presidencial.

POR LAURA PUENTE

CONSULTORA EN ESTRATEGIA E IMAGEN POLÍTICA

@PUENTEELAURA

LSN