A todo se acostumbra uno menos a no comer y en México comer implica acostumbrarse, vivir y acomodarse en la Cuarta Transformación. El #blindspot de la semana está que nos estamos echando muchas porras en México, pero pocas en los lugares donde están los ojos de quienes traen lana, pero no les decimos dónde invertir (México). Aquí algunas luces para iluminar el punto ciego.

Primero, hay que reconocer que en materia de promoción de inversiones, la Administración López Obrador puso a trabajar a la Iniciativa Privada -Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, por ejemplo- y a los gobiernos de los estados. En esto se explican parte de los resultados económicos de los mexicanos -no del gobierno- a pesar de las adversidades.

El reto es que sus estrategias de comunicación y están focalizadas en seguirnos convenciendo de que todo está bien y poco en hablarle al mundo de porque México tiene más potencial que traer a Tesla a Nuevo León.

La narrativa de que las empresas han estado en México en los mejores y peores escenarios está agotado, el chiste se cuenta solo. Es necesario evolucionarlo porque en estos tiempos de transformación se puede interpretar como: aguanta que México es buen negocio, el mercado paga, solo hay que torear a los políticos. Esto no es cumplido, es una suerte entre la realidad y lo que no nos ha permitido ser potencia económica.

¿Hacia dónde hay que evolucionarlo? A una narrativa en la que la política es secundaria a pesar del enorme impacto que tiene en leyes y regulaciones; una en la que el mercado -que somos tú y yo- y las empresas, también tú y yo porque trabajamos en ellas, somos el protagonista y quien hace a México un destino de inversión a largo plazo.

Para muestra basta y sobra una Elena Reygadas quien con su arte a través de la comida y sin pretensiones, ha conquistado el mundo a partir de susurrar los verdaderos sabores de México en la comida. Por ella y sus sabores no pasa un López Obrador ni un escenario con reflectores, pasa hacer su trabajo con excelencia. Los empresarios y líderes corporativos tienen mucho que aprender de ella.

Segundo, es urgente una campaña de comunicación focalizada, en principio, en los países con el mercado del #Nearshoring, Estados Unidos y Canadá. Basta ver las últimas tres notas que mencionan a México y que leen los tomadores de decisiones en esos países para entender la urgencia de desplegar una estrategia de comunicación transfronteriza.

En Canadá, por ejemplo, no nos conocen, ni México a ellos. No, no son Estados Unidos. De hecho, aceptan que su relación con México es con escala en Estados Unidos. El diario más serio y relevante, The Globe and Mail, las tres notas publicadas en abril con mención a nuestro país son: México busca a tres americanos desaparecidos en el Océano Pacífico, siete hombres acribillados en un resort en México, dos muertos en un globo aerostático en las inmediaciones en la CDMX.

Entre las notas más recientes sobre el país “lindo y querido” en el New York Times son sobre cómo México se convirtió en el principal usuario del software para espiar Pegasus, y, sobre cinco soldados indiciados por la muerte de cinco civiles en la frontera.

Estas notas son resultado del ejercicio periodístico y de lo que sí pasa en México, pero también de la ausencia de la “no” “voz de las empresas”. Si quiere más luz sobre los #blindspot y cómo tomar construir estrategias que funcionen, nos leemos aquí la próxima semana.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

