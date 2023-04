Preservar las instituciones

Las turbulencias en que nos hemos visto envueltos como país en los últimos años no son cosa menor. El ataque mañanero a todo lo que no es del gusto del Presidente ha venido a ser el eje sobre el cual giran, no sólo las conversaciones, sino las finanzas nacionales, las políticas públicas, las obras de infraestructura y las relaciones internacionales, además del buen nombre, el prestigio, y hasta el destino de los mexicanos.

Dentro del elenco de denostaciones cotidianas se encuentran aquellas contra las instituciones del Estado mexicano. El grito de “¡Al diablo con sus instituciones!”, pronunciado por el candidato perdedor a la Presidencia en 2006, se ha convertido, hoy que ocupa la primera magistratura, en su grito de guerra.

El régimen legal y la fortaleza institucional del país, construida a base de grandes esfuerzos durante los últimos años, nos ha permitido hasta ahora sortear crisis económicas, debilidades democráticas, arranques autoritarios, corrupción y violencia.

Hemos sido capaces de vivir pacíficamente la alternancia en la Presidencia en tres ocasiones. Hemos creado órganos autónomos, modificado y creado leyes, nombrado ministros de la Suprema Corte, elegido gobernadores de todos los partidos. Hemos firmado tratados internacionales y dirigido organismos multilaterales.

Todo eso ha sido posible, no sin conflictos, por haber respetado las instituciones y su marco legal. Todos los actores políticos hemos tenido que sacrificar aspiraciones, conceder espacios de poder, conciliar posiciones encontradas en aras del bien común de los mexicanos.

No siempre las cosas han salido bien, por causa de intereses personales o de grupo, errores humanos, obsolescencia de procedimientos, burocratización excesiva, corrupción, traiciones, engaños. No cabe duda de que nos falta un largo camino por andar en el perfeccionamiento del Estado de Derecho.

Aún con todas sus deficiencias, son las instituciones de nuestro país salvaguarda contra el caos y garantía de nuestros derechos. Desde el Banco de México hasta la CNDH. Desde la Suprema Corte hasta el IMSS. Desde el Tribunal Electoral hasta el INAI. Desde el INE hasta la UNAM.

Todas ellas, sin excepción, han sido objeto de la diatriba presidencial; a algunas las ha cooptado, como a la CNDH, o las ha tratado de ahogar presupuestalmente, como al INE, o pretende dejarlas morir, como al INAI. A todas ataca, a todas calumnia.

Paradójicamente, del embate contra el INE ha surgido la toma de conciencia de la ciudadanía del valor que tiene la vida en democracia y de la importancia de las instituciones que la garantizan.

Esto no ha gustado en Palacio, porque la voluntad de un solo hombre no se lleva bien con la fortaleza institucional, valladar contra los intentos autoritarios.

Muchos ataques más veremos en el futuro cercano, pero mucho hemos aprendido en el pasado reciente. Perfeccionar, no destruir. Dialogar, no denostar. ¡Hay mucho que hacer, juntos!

POR CECILIA ROMERO CASTILLO

COLABORADORA

LSN