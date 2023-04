¿Hegemonía del dólar en jaque?

Si bien el dólar es un elemento fundamental para la economía global, su estatus como moneda predominante se encuentra en jaque. El dólar empezó a perder fuerza a partir el 2014, con los primeros intentos de desdolarización; pero para hacernos una idea de su relevancia cabe tan sólo mencionar que el 90% de las transacciones cambiarias implican su uso; parte de la deuda mundial, las reservas de los bancos centrales y los activos de las reservas internacionales como los derechos del FMI, utilizan el dólar como moneda de cambio. Sin embargo, su presencia en la cuota de mercado ha caído 12% en aproximadamente veinte años.

Dicho declive ha mostrado cada vez más relevancia en el panorama internacional, siendo el caso más resonante el de los BRICS, un grupo de economías emergentes conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que hasta el momento han fundado el Nuevo Banco de Desarrollo con un capital inicial de 50.000 millones de dólares estadounidenses, como alternativa al Banco Mundial y al FMI, y el Acuerdo de Reserva Contingente.

Sin embargo, nadie como Lula da Silva podía reflejar mejor este cambio. Su reciente viaje a China se ha traducido en un espaldarazo brasileño a los esfuerzos chinos por organizar el mundo multipolar fuera de la tutela de EUA; ya que fue en China donde Lula promovió, entre otros, la desdolarización de la economía.

Se trata de un tema clave en el ideario internacional, ya que los BRICS se han convertido en algo que podría verse como una alternativa al G7, pero que se ha acentuado en el marco de las sanciones del sistema Swift en contra de Rusia, pues en el caso de los países emergentes, ha sido muy difícil tratar de mantener una independencia política en lo que refiere al comercio con países que se encuentran sancionados por EUA, pues de alguna manera buscan seguir comerciando con él.

La fractura entre los países del BRICS y Occidente ha aumentado desde el inicio de la guerra, lo cual se ha visto en su poca participación en las sanciones en contra de Rusia. Empero, cabe mencionar que los BRICS representan casi una cuarta parte del PIB mundial. Por lo tanto, es obvio que quieran materializar sus objetivos a partir de un distanciamiento, lo que en el caso de China se puede ver en los anuncios y ofrecimientos de mediación en la guerra.

No obstante, este intento por desdolarizar la economía no es nuevo. Recordemos que cuando surgió la Unión Europea, muchas voces especularon que con la creación del euro, la hegemonía del dólar terminaría –aunque hoy en día, no es el caso.

Los BRICS representan un importante cambio en el orden mundial, y su surgimiento es un reflejo de su creciente hartazgo. Pero aunque los BRICS han experimentado un rápido crecimiento económico y han desafiado el dominio de los países occidentales, también enfrentan desafíos internos significativos, además que el grupo aún carece de una visión coherente y una estrategia compartida para abordar los desafíos globales.

POR EMILIO SUÁREZ LICONA

CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA

@EMILIOSL

LSN