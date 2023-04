Diego Cocca se pone a la defensiva

Diego Cocca no se ve nada relajado, el técnico de la selección mexicana ha cambiado esa sonrisa con la que llegó a Phoenix, Arizona, y que mostró al bajar del autobús que los llevó al hotel de concentración.

La conferencia previa del partido ante Estados Unidos mostró a un Cocca mucho más a la defensiva, seguramente sabía que algunas preguntas irían en torno al menosprecio de sus futbolistas a la afición, al abandono de los seguidores mexicanos en la Unión Americana, y por supuesto, a la obligación de ganar este miércoles.



Y ya no solamente se trata de las ideas futbolísticas, sino también de lo que hay alrededor de una Selección que nos dijeron "sería de todos".

¿Por qué?

Después de las críticas a los jugadores que fueron convocados para este amistoso ante Estados Unidos por no detenerse a firmar autógrafos o a saludar a los no más de seis aficionados que los esperaron a su llegada al hotel de concentración en Glendale, resulta que el técnico hizo público que para el entrenamiento de ayer por la mañana, que fue cerrado para los medios, hubo bastantes aficionados que pudieron entrar a ver trabajar y tomarse fotografías, y qué bueno, pero lo único que deben entender es que si la "Selección es de todos", lo es en cada maldito día que están vistiendo esa playera.



Luego está el tema futbolístico, para el que el juego ante los estadounidenses puede ser considerado de alto riesgo por la manera en que llega su equipo, sin tiempo de trabajo, sin los mejores futbolistas (si es que hay), y con la tensión del rival al que enfrentan.



México no le gana a Estados Unidos desde hace cinco partidos, desde amistosos, Copa Oro, Nations League y eliminatorias. Cinco partidos sin ganar, lo cual en cuestión de selecciones es demasiado.



Lo peor para los mexicanos, es que del otro lado, con la Selección de Estados Unidos viven intensamente está rivalidad, pero al mismo tiempo con una tranquilidad que en verdad se entiende a partir del proyecto que han trabajado.



Por eso el técnico Anthony Hudson sonríe y se atreve a responder en español durante su conferencia. En este equipo no tienen miedo a perder con el gran rival, porque saben que no tienen la presión que se vive del lado mexicano. Eso sí, apuntan a ganar de nuevo la Nations League y la Copa Oro, lo que sería el más grande golpe a la era de Cocca, un golpe del que igual no se levanta.

