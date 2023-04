División interna: Peligro electoral para Morena

En el México contemporáneo los procesos electorales que han puesto en peligro al partido dominante –o hegemónico— del Siglo XX, han sido por los desprendimientos internos y no propiamente por la oposición.

Antes del nacimiento del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) ya se había suscitado la intención del general Francisco R. Serrano que había sido gobernador del Distrito Federal entre 1926 y 1927 y fue aprehendido y asesinado en Huitzilac, Morelos, por órdenes de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles; o la campaña de José Vasconcelos en contra de Álvaro Obregón. Mas tarde, el mismo fenómeno se dio de manera intensa con el general Juan Andreu Almazán contra Ávila Camacho; después fue el general Miguel Henríquez Guzmán el que provocó la división interna contra la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines; y con Miguel Alemán el licenciado Ezequiel Padilla Peñaloza.

Recordemos también los casos de Carlos Madrazo que quiso democratizar el PRI en el gobierno de Díaz Ordaz; o el de Cuauhtémoc Cárdenas cuya escisión condujo finalmente al triunfo de López Obrador; durante el gobierno de Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís también lo intentó.

Esta referencia histórica nos hace ver que, si bien es cierto, las mayores posibilidades para obtener la Presidencia las tiene Morena, también podrían suscitarse divisiones al interior, pues hay una disputa por la candidatura presidencial que se refleja en distintos ámbitos: Marcelo Ebrard acaba de publicar un libro y Ricardo Morenal no cesa de insistir en su aspiración, mientras que los favoritos son Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

El nombramiento de Consejeros en el INAI que logró Ricardo Monreal, en una negociación que alcanzó la mayoría calificada de dos terceras partes del Senado a favor de Yadira Alarcón y de Rafael Luna, permitió que el Senado cumpliera con su obligación constitucional; no obstante, el Presidente objetó dichos nombramientos y, en los últimos días, el secretario de Gobernación declaró que no veía viable nuevos nombramientos para integrar el INAI en este periodo ordinario de sesiones. El resultado es triste, pues con esto no puede operar el INAI por lo que se pierde el Derecho a la Información y el de Protección de Datos Personales, que garantiza esta institución autónoma, que emana del artículo 6º. Constitucional.

Por otra parte, se intentó una reforma constitucional que cambiaría las facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se ha detenido temporalmente el Plan B del Presidente en materia electoral. La Política Migratoria sigue sin definirse después de la terrible tragedia de Ciudad Juárez. Y, ahora, se anuncia la desaparición de Notimex y de la Financiera Rural.

Este escenario de conflictos y luchas intestinas, no es más que un reflejo de la pugna entre los precandidatos, así lo señaló el senador Monreal, que dijo que varios de los senadores de su bancada le hacían más caso a las “corcholatas” que a él.

Entre tanto, la inteligencia pragmática de Dante Delgado ha mantenido a Movimiento Ciudadano a la expectativa y, sin duda, este instituto podría atraer como candidato a alguno de los morenistas que sean eliminados en la encuesta que resolverá la candidatura presidencial. El problema, más allá de una oposición que no aparece con claridad, está en la división interna del lopezobradorismo.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ