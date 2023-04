Los motivos de Delfina

La historia de los debates políticos, entre candidatos es relativamente nueva, en 1960 se televisó por primera vez el intercambio de ideas entre los candidatos Richard Nixon y John F. Kenedy, en México ocurrió en 1994, en aquella ocasión participaron Diego Fernández de Cevallos, Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas.

Entonces como ahora, el debate ha sido un instrumento para que los votantes conozcan de primera mano las propuestas de quienes aspiran a gobernar un país, un estado, una ciudad, incluso un municipio o alcaldía. Se trata, además, de la posibilidad de que el ciudadano contraste lo que cada aspirante y cada partido busca hacer cuando llegue al poder, ver su personalidad, su capacidad de improvisar y la forma de responder ante un ataque.

Cuando las elecciones son competidas, un debate político puede hacer la diferencia entre ganar o perder, por eso llama la atención la respuesta que a lo largo de los años han dado algunos de los candidatos, especialmente los presidenciales o los que aspiran a un gobierno estatal.

Por eso el anuncio de los dos debates que hizo el Instituto Electoral del Estado de México es importante, ya que se convierten en la posibilidad de mirar juntas, por primera vez, a las dos aspirantes a gobernar aquella entidad, tan grande como problemática.

Los debates no son espacios pensados para la clase política, ni para satisfacer el ego de quienes buscan gobernar, sino para el ciudadano, ese que sufre por la inseguridad, por la mala calidad del transporte, por los problemas viales, la falta de empleo y los feminicidios. Por eso cuando alguien se niega a presentarse a debatir, lo que en realidad hace es dar la espalda a la gente, no a los partidos, ni candidatos.

Hace unos días conocimos las fechas propuesta para realizar dos debates entre las dos candidatas que se postularon para gobernar el Estado de México. Alejandra del Moran de la alianza “Va por México” esta puesta, lista y dispuesta a presentar su propuestas; Delfina Gómez de la alianza “Juntos Haremos historia”, prefiere no asistir y de esa manera únicamente deja ver el desdén y poco interés que tiene por los millones de habitantes que forman el electorado de aquella entidad.

Al pedir un cambio de fecha, la candidata del régimen dice mucho. Nos dice que no le preocupa la gente y por lo tanto no quiere dar a conocer qué hará para solucionar los problemas que a diario vive la gente; nos dice que no le importa la ley, que no toma en serio la campaña y desdeña una parte fundamental que es la confrontación de ideas, pero, sobre todo.

Con su actitud, la candidata Gómez impide que las amas de casa, las y los estudiantes, aquellas personas que trabajan, los desempleados, los profesionistas, los artistas, y cualquier vecino del Estado de México sepa qué piensa hacer en materia de seguridad y justicia, combate a la corrupción, violencia de género, así como de su política de gobierno.

El objetivo de que hoy compitan mujeres en el Estado de México es para que, de una vez por todas se rompa el techo de cristal, y esto no será posible si quienes están contendiendo dejan de lado la agenda y la lucha de las mujeres.

No debe extrañarnos que la candidata Gómez no pretenda asistir al debate programado el 20 de abril, con ello parece que desde ahora está buscando la ruta para argumentar que cuando pierda, su fracaso será producto del fraude y no de la decepción de su candidatura.

POR KAREN QUIROGA ANGUIANO

SECRETARIA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL PRD

@KARENQUIROGAAN

PAL