Las lamentables cúpulas

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quiere quedarse más tiempo del que le corresponde en su puesto. El presidente del CEN del PRI quiere salirse con la suya.

Mario Delgado, dirigente nacional de MORENA, quiere también quedarse más tiempo del que le toca legalmente. El presidente nacional de MORENA forzosamente quiere prolongar su periodo.

Para variar, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, está en las mismas. ¿Mentiras?

De los demás institutos políticos mejor ya ni hablo. PRD, Verde y PT son solo comparsas que se suman a la mascarada y ponen sus intereses económicos y sus escuálidos beneficios políticos por encima del bien del país y de la democracia. En esas estamos.

Los magistrados del TEPJF: Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata han hablado claro y fuerte sobre este tema. Más aún, han alertado que la iniciativa defendida por la JUCOPO en la Cámara de Diputados pretende limitar las atribuciones del Tribunal Electoral con el objetivo de deteriorar y minar la democracia y los derechos políticos electorales no solo de las minorías, especialmente de las mujeres y de todos los mexicanos, sino de cualquier militante que se atreva a desafiar a las cúpulas de su partido.

Mientras todo esto sucede dentro de los partidos políticos (que son instituciones de interés público y que todos los ciudadanos mantenemos), se dan las dirigencias hasta con la cubeta para poder mantener sus privilegios y cotos de poder.

¿Y qué nos dicen los dirigentes de estos partidos a todos los que salimos a gritar a voz en cuello que el INE no se toca? ¿El TEPJF se vale que se toque cuando a ellos les convenga? ¿Para eso los partidos de la Alianza pretendieron unirse a nosotros los ciudadanos de a pie? ¿Ya se olvidaron de nuestro compromiso con la defensa del órgano electoral? ¿Acaso el Tribunal Electoral no es imprescindible para sancionar las violaciones a la ley electoral? ¿O se trata de que en los partidos políticos hagan lo que les dé la gana sin que exista un órgano que los limite y les haga respetar la ley y los derechos de todos? ¿Nos van a decir ahora (a 17 meses del proceso electoral del 2024) que no les salgamos con aquello de que la ley es la ley? ¡Vaya contagio!

La pluralidad y la diversidad deben ser respetadas, nos ha costado mucho trabajo que esto suceda para que ahora de un plumazo se derrumbe un entramado democrático por el que hemos luchado mucho y muchos. No lo podemos permitir.

Esta iniciativa apoyada por seis de las siete fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, con la honrosa excepción de MC, es un contrasentido. Sin la presencia de las minorías no podemos hablar de democracia, hablemos en serio.

Me atrevo a pensar que aquel gobernante que solo respeta y cobija el pensamiento mayoritario, que no da voz a las minorías (algunas de ellas inmensas, como la de nosotras las mujeres) seguramente es un autócrata que no dialoga, que sueña con el poder absoluto y desprecia los controles y a fin de cuentas que desconoce la ley.

Por una democracia plena, por nuestros derechos y libertades, el TEPJF no se toca, pese a quien le pese.

POR TERE VALE

@TEREVALEMX

