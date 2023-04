La carrera por la hegemonía

“Las democracias occidentales están perdiendo la competición tecnológica global”. Resultados del estudio ASPI

El siglo XX nos mostró que las guerras van mutando, pero no se detienen. Así, mientras Rusia, con su invasión a Ucrania, revela que los soldados, las tanquetas, trincheras y barricadas son imprescindibles para hacer la guerra, los aliados de occidente, Estados Unidos y Unión Europea, contraatacaron con “bombas” económicas y restricciones en materias primas para asfixiar los recursos rusos, cosa que no ha sucedido aún. Por su parte China, y su presidente Xi Jinping, nos enseñó su cara diplomática al ser quien busque la ansiada paz entre estas dos naciones, pues su innegable ascenso en cuestiones militares, económicas y geopolíticas los convierten en un actor preponderante.

Asimismo, el dragón asiático tiene el alcance, la fuerza y la visión nacional de, por un lado, intentar detener la guerra en Ucrania y, por el otro, comenzar una guerra con Estados Unidos. Sin embargo esta guerra entre las naciones más poderosas en la actualidad no son (hasta el momento) a través de la ruta tradicional bélica, no hay despliegue de fuerzas armadas ni amagos de “oprimir el botón rojo nuclear”, lo que se observa en la actualidad es una batalla por liderar las tecnologías, la inteligencia artificial, los insumos para la generación de baterías (tales como el hierro, cobre, aluminio, oro, níquel, cobalto y sobre todo el litio), además del control del petróleo y gas natural, echando mano de herramientas económicas como el proteccionismo financiero, inversiones altísimas en diversos países, así como viejas tácticas como espionaje, alianzas internacionales, regulaciones a conveniencia, etc.

Lo que estamos viviendo a nivel mundial es una tensión que puede llegar a la época de la Guerra Fría, puesto que Estados Unidos, quien desde el término de la Segunda Guerra Mundial, ha fungido como hegemón internacional y China, quiere quiere ese “trono” a como dé lugar. Si bien, como lo comenté, el pulso de esta “guerra” está marcado por el uso de las tecnologías, la investigación, las materias primas, el país asiático también está preparado para una batalla “tradicional”, cuestión que el planeta lo sabe y mira con recelo. El todavía hegemón está echando mano de aliados consolidados como la Unión Europea o Japón para competir en el sector tecnológico, sin embargo se encuentran a mucha distancia aún.

Aunque son modelos de estado antónimos, ambos contendientes a la hegemonía muestran una visión muy similar respecto al poder. Estados Unidos, la nación del liberalismo (y neoliberalismo) por antonomasia, comienza a mover sus piezas en este sentido y con dicha visión, el presidente Biden ya concretó reuniones con distintos mandatarios y con Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, para restringir relaciones comerciales con China, en un intento de “cortar los circuitos” asiáticos y así propiciar un debilitamiento. Xi Jinping, mandatario chino y dirigente del Partido Comunista Chino, ha jugado conforme a su visión de Estado, alianzas en el este de Europa, África y América Latina, interviniendo en el mercado tecnológico e invirtiendo en él como política de estado y de partido.

Así, China tiene muy claro su propósito y las vías para lograrlo antes de que termine esta década. La investigación, descubrimiento, distribución y usos de la tecnología serán la plataforma de despegue para alcanzar la hegemonía. Estados Unidos solo está haciendo uso de recursos propios del siglo XX, contención y disuasión para impedir que China logre su cometido. Se avecina mayor tensión y escalamiento en este enfrentamiento de las superpotencias. ¿Cuál será la posición de México ante un posible conflicto?

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM / @ASARUR

