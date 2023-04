Deje de triunfar, presidente, por favor

Es muy importante, me atrevo a decir que vital, en términos del futuro del país, señor presidente, que –hago este llamado una vez más– deje de triunfar por una temporada. Me explico.

Anunció hace unos días que le pagaba seis mil millones de dólares a Iberdrola para quedarse con 13 plantas y meterle esteroides a la soberanía energética. La cosa, licenciado, es que la producción de energía va a seguir igualita porque las plantas ya estaban aquí, salvo que al otro licenciado, Bartlett, se le vuelva a quemar un pastizal o, ya sabe, sigan los problemas con las “subestaciones” (pinches subestaciones), y entonces se ponga peor. A cambio, tenemos seis mil millones menos, que los españoles parece que se van a llevar a Brasil, y un muy buen motivo para que no solo Iberdrola, que planea invertir una fortuna en energías limpias en los años venideros, sino cualquier empresa española, encuentre más seguro invertir, digamos, en Corea del Norte, o con los talibanes, que en México. Mi punto, señor, es que entiendo que se siente súper bonito gastarse el dinero público para hablar de “nueva nacionalización” y sentir que uno se chingó a los gachupines para vengar los agravios contra los pueblos originarios y la nación, pero, caray, nos va a salir en una fortuna.

Otro ejemplo es el de la carta fentanílica a Xi Jinping. Entiendo asimismo que uno esté sentado en el escritorio que perteneció, es un suponer, a Porfirio, o Morelos, o Maximiliano, rodeado de emblemas patrios, y se diga: “Les voy a dar una demostración de dignidad nacional a los chinos. Ya está bien”. La cosa, señor, es que nos ningunearon bastante feo, con la respuesta condescendiente que nos hizo llegar una persona que, con todo respeto, está en el lugar no sé cuántos del escalafón gubernamental de la hermana República Popular, y que ya le metió usted ruido a una relación bilateral que por otro lado no se distinguía por su dinamismo, imagino que por lo de que la mejor política exterior es la interior y etcétera. Por añadidura, dudo que el presidente Biden, si leyó la carta, haya dicho: “Lo que sea de cada quien, los mexicanos le están echando ganas a lo de las drogas. Fíjate, Kamala: en una semana, la carta, lo de decirle al presidente Fox que es un pachecote y el regreso de Doctor Death a las mañaneras. A propósito, ¿qué se pondrá en el pelo que se le apelmaza así?”

Termino con lo de que haya diputados de 18 años, una iniciativa con la que no estoy seguro de que tenga usted que ver, pero que igual me lleva a una hipótesis: si tal es el caso, presidente, me parece que es, en potencia, una manera demasiado costosa de mantener a Jesús Ernesto lejos del Nintendo. Mejor insístale con el beis.

Le ruego pues, señor, que escuche el llamado del doctor Patán y, con urgencia, deje de triunfar. La patria se lo agradecerá.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL