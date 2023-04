¡Por Dios! Menos "mañanera" y más mundo...

México está perdiendo mucho tiempo en la #Mañanera, e invirtiendo poco del bien más preciado en comenzar a jugar un papel global relevante más allá del #nearshoring.

La fuerza centrífuga de nuestra posición geográfica nos mantiene en la agenda global, pero en un tiempo en el que el éxito en los negocios radica en en la capacidad estar 100 por ciento presentes sin estar físicamente ahí, la bendición de estar “tan cerca de dios y no tan lejos de Estados Unidos” puede perder vigencia.

En el #blindspot de esta semana analizamos tres elementos de los que los mexicanos estamos pasando de largo.

El primer punto ciego está en que mientras nos auto aplaudimos por el #SúperPeso y nos obligamos a atribuir eso a las políticas de la Administración López Obrador, el mundo está hablando de una #des-dollarización en la economía global.

Aunque el tema no es nuevo, salta a la mesa porque a finales de marzo China y Brasil hicieron el anuncio oficial de que van a comerciar con sus propias monedas y dejar de lado el dólar como intermediario. Hay otros hitos en la historia reciente, la mayoría relacionados con la situación Rusia – Ucrania y exportaciones energéticas. Atentos que India también ha comenzado a formalizar ciertas transacciones de comercio en su moneda.

Es cierto, esto no va a suceder en lo inmediato, sin embargo, México no puede estar ajeno a ello y con visión de futuro la Secretaría de Hacienda y el Banco de México deben de empezar a analizar y comunicar más sobre los posibles impactos de los cambios, sutiles pero presentes, en la matriz del comercio y moneda de cambio.

El segundo #blindspot está en que al tiempo que globalmente se está argumentando sobre los mecanismos para que la inteligencia humana regule la #InteligenciaArtificial, en México estamos desmantelando los órganos reguladores.

Este debate no es moral ni ideológico, es simplemente sobre cómo regulamos algo que queramos o no está sucediendo.

Además, en comparación con países como Brasil y Argentina, México se está quedando muy atrás en la conversación #IA, pero también en el desarrollo de esta industria. Los medios tenemos la responsabilidad de hablar de esto que no solo es tendencia, es presente: las compañías del sector ya valen miles de millones de dólares. ¿Será que los líderes de la Cámara de Diputados y Senado voltearán a ver el tema? Lo veo difícil porque ellos tienen como prioridad las elecciones y administrar su relación con el presidente.

El tercer #blindspot está en que no terminamos de entender la agenda de comercio de Estados Unidos liderada por Katherine Tai porque solo queremos escuchar lo que nos dice a México y no lo que está diciendo a su país y al mundo. Vámonos a los ejemplos. En su participación de ayer en la Cumbre Económica Mundial de Semafor la palabra #nearshoring no fue pronunciada por la Representante Comercial de Estados Unidos.

¿En qué temas giró su discurso? En aceptar que las políticas comerciales están demostrando tener limitantes en función de los resultados que estamos observando; enfatizó tres conceptos clave que sobre todo las empresas y organismos empresariales deben considerar: resiliencia, inclusión y sustentabilidad. Y, que el #TMEC establece un modelo y cimientos importantes, sobre todo en materia laboral. En esto último, los sindicatos mexicanos tienen mucho trabajo por hacer.

Los temas están ahí, podemos seguir hablando de vanidades internas u obsesionados con tener la razón, o poner los ojos en el #blindspot. Nos vemos por aquí la próxima semana

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

