Kurzon, en suspenso

Algo pasa en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, a cargo del magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, o al menos algo atípico pasó en el juicio en contra de Jacobo Kurejwowski Saba, miembro de la familia accionista de las tiendas de abarrotes Kosher México Internacional, y su secretaria Ana Luisa Flores Ramírez, que por quinta vez consecutiva no se han presentado a las audiencias en donde deberán probar que no incurrieron en el delito de falsificación de documentos.

Es un presunto fraude de 2015, cuando Jacobo Kurzon, aprovechando su rol de presidente vecinal, favorece el cambio de uso de suelo en Tecamachalco al contratar al arquitecto Pablo Durst Mandelbaum para edificar siete departamentos en un inmueble que compró a una persona fallecida.

Cuando la parte legal de Michel Issa Sarquis, único heredero del inmueble que era de Bertha Flores Paleo (antigua propietaria y que falleció en 2003), quiso reclamar lo que por ley le pertenece, inició una carpeta de investigación que recayó en la Fiscalía Especializada de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, a cargo de José Luis Ábrego Valdez y el MP Brandon Hernández, instancia que determinó el no ejercicio de la acción penal, pese a todas las pruebas presentadas por el afectado.

Tras impugnar la resolución, el caso está bajo revisión de la juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Perla Yunnuen Fernández, que, por increíble que parezca, no ha logrado apercibir ni al MP que determinó no investigar el caso ni al propio Jacobo Kurzon y a su secretaria Ana Luisa Flores Ramírez.

Por quinta ocasión no se han presentado a la audiencia los imputados, lo cual no deja de llamar la atención al estar citadas autoridades como el MP que determinó el no ejercicio de la acción penal de la investigación de un presunto delito que está previsto y sancionado en el artículo 167, con relación al 168, fracción I y 169, del Código Penal para el Estado de México.

El caso inquieta a la comunidad judía por su tradicional rechazo a que miembros de la misma incurran en prácticas fraudulentas que dañen el prestigio de los suyos, y es que la cadena Kosher son negocios de cabecera que surten de varios productos como carne, queso, pan, abarrotes y vinos a toda la congregación en las zonas más exclusivas de la ciudad.

LA RUTA DEL DINERO

Donde siguen ocupados por reducir los índices delictivos es en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX, de Mauricio Tabe, que ha involucrado a ciudadanos desde una postura preventiva con su programa “Si ves algo, di algo”, que es una estrategia de vigilancia entre vecinos para evitar robos a casas habitación, a transeúntes y otros delitos. Esto ha provocado que los vecinos se unan y generen un ambiente de confianza a fin de blindar a esa demarcación; nos comentan que pronto se presentarán los resultados de ese programa en la Semana Santa y adelantan que lucen alentadores.

