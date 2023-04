¿El Tribunal Electoral sí se toca?

Los partidos políticos son instituciones profundamente autoritarias y opacas. Las democracias de todo el mundo sufren esta paradoja: los partidos, necesarios para hacerlas funcionar, son pequeñas monarquías, que prácticamente no rinden cuentas y se mandan solos.

Piense en los partidos políticos mexicanos, sean oficialistas u opositores, da igual: las dirigencias, sin consultar a sus militancias y menos a la ciudadanía, controlan presupuestos multimillonarios, designan a sus liderazgos mediante procesos turbios y reparten candidaturas (es decir, a nuestros potenciales gobernantes) con amplia discrecionalidad.

Por ley, los partidos deben tener organismos colegiados para tomar decisiones. Y si bien esto se cumple en la forma, en la realidad es una farsa: las dirigencias imponen a incondicionales para integrar dichas asambleas, de forma que siempre pueden hacer lo que quieran, incluso contra la voluntad mayoritaria. El PRI fue el maestro de este método en el siglo XX, y en el XXI Morena llegó a un nuevo nivel de simulación con encuestas espurias. El PAN, que alguna vez tuvo cierta democracia interna, hace tiempo se ha mimetizado con esas prácticas.

Para los militantes que se quejen, las dirigencias tienen castigos a su disposición: desde vetarlos de candidaturas hasta expulsarlos. Esto no es exclusivo de México. En su libro titulado, precisamente, Los partidos políticos, desde 1911 el sociólogo Robert Michels enunció su famosa “ley de hierro de la oligarquía”: toda organización, por democrática que sea inicialmente, a lo largo del tiempo se convertirá en un sistema dominado por élites.

Por estas razones, las democracias han creado instituciones para controlar los excesos partidistas. En México, una de ellas es el Tribunal Electoral. Por ejemplo, si un partido comete ilegalidades o discrimina a las mujeres, su militancia y la ciudadanía pueden acudir al Tribunal, un organismo imperfecto pero independiente, que puede corregir abusos.

Sin embargo, esta semana todos los partidos (con excepción de Movimiento Ciudadano y unos pocos diputados decentes de otros partidos) pretenden votar una reforma constitucional para debilitar al Tribunal Electoral. Con esta iniciativa los partidos serán juez y parte, mientras los militantes y ciudadanos quedaremos indefensos ante sus abusos. Es un retroceso democrático.

De Morena y sus aliados no sorprende, pero es una hipocresía que las “oposiciones”, PRI, PAN y PRD, que se montaron en la oleada ciudadana para defender al INE, avalen este atropello. ¿Cómo podemos construir democracia con partidos que no son democráticos? ¿Cómo confiar en partidos que oportunistamente marcharon en el Zócalo por la democracia, pero traicionan sus instituciones de espalda a la ciudadanía? No son tontos: son cínicos.

Los dirigentes aliancistas: “Alito” Moreno, Marko Cortes y Jesús Zambrano, saben bien que esa reforma es antidemocrática; saben que es una traición a la ciudadanía, y aún así la votarán junto al lopezobradorismo. No han entendido nada.

Millones de ciudadanos queremos una alternativa a este gobierno. Pero la oposición tampoco puede estirar la liga indefinidamente. Hay un punto en que los abusos se acumulan y la paciencia se rompe. Si PRI, PAN y PRD quieren nuestro voto, se lo tienen que ganar, no con retórica hueca, sino con acciones concretas. Si la alianza nos traiciona, francamente da igual que gane Morena. México debe ser más grande que los intereses mezquinos de los partidos.

Guillermo Lerdo de Tejada Servitje

Colaborador

(@GuillermoLerdo)

