El pasado lunes 6 de marzo, Alejandra del Moral, público un video por la mañana, a partir del anuncio de MC, sobre la decisión del Consejo Nacional del partido, acerca de no postular candidato a gobernador del estado.

Esta decisión valiente, de sensatez política, del estratega nacional Dante Delgado, fue aprovechada de inmediato por del Moral, para considerar tal decisión, como una magnífica oportunidad para las mujeres, refiriendo que, la contienda electoral para gobernador del estado, sería exclusivamente entre dos mujeres, lo que del mismo modo revela, que el estado de México, tendrá por primera vez en su historia, a una mujer gobernadora.

Ale del Moral, con seguridad y templanza, hizo un vehemente llamado a la Candidata de morena, Maestra Delfina Gómez, para que juntas, con responsabilidad, respondan al momento histórico que les ha tocado vivir.

Aprovechó para enviar un mensaje a todo el país, destacando el talante de las mujeres y garantizar así, que el desarrollo del proceso electoral entre mujeres, sea limpio, honesto y ejemplar, con propuestas claras acerca de lo que pretenden hacer en el estado de México, como gobernadora.

—seamos sororas antes que contrincantes, y demostremos que nosotros, enriquecemos la política, porque sabemos hacerla de forma constructiva, con ideas, no con descalificaciones, con diferencias sí, pero no con violencia, con respeto, no con ataques viles.

—Ciertamente, representamos proyectos diferentes, y a pesar de nuestras diferencias, tenemos coincidencias. Las dos, queremos que al estado donde vivimos, le vaya bien.

Ale del Moral remató su mensaje informando; —hoy le he pedido a mi equipo, la organización de cinco debates sobre los temas que más preocupan a los mexiquenses; seguridad, economía y empleo, transporte y movilidad, salud, educación y desarrollo social.

—Defina, —continuó Alejandra —espero que aceptes, y desde ahora, comencemos el mejor cambio en la política, que tanto desea y exige la ciudadanía, para bien, de nuestro muy querido estado de México. ¡Delfina, hagamos la diferencia, es tiempo de nosotras las mujeres mexiquenses ¡

Estimados lectores, comparto esta información en mi columna, Causa Común por México, porque me parece de la mayor relevancia tanto la decisión del líder Dante Delgado de mantener firme su estrategia para llegar como poderoso fiel de la balanza al proceso electoral del 2024, como la inmediata respuesta de Alejandra del Moral, invitando respetuosamente a la Maestra Delfina Gómez, para debatir sobre los temas más urgentes y prioritarios que importan a la ciudadanía, pero sobre todo, de aprovechar la histórica oportunidad, de que una mujer será la próxima gobernadora del estado, mostrando a la ciudadanía de todo el país, lo que las mujeres —somos capaces de hacer en política; privilegiando las ideas y propuestas, sobre infundios y descalificaciones.

Bien por la candidata de la Coalición Va por el Estado de México Alejandra del Mora. Bien por el líder Dante Delgado que da muestras de nueva cuenta de madurez política y visión de futuro, y que no tengo duda, que la sociedad del estado de México, sabrá reconocer en su oportunidad, la mejor actitud y respuesta, de la Maestra Delfina Gómez, ante la invitación que del Moral le hace para debatir ideas, en un clima de respeto y dignidad.

A final de cuentas el mayor beneficio, será para la ciudadanía, que ya está harta de tanta polarización y encono.

POR FERNANDO ALBERTO GARCÍA CUEVAS

