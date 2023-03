A favor de las mujeres

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, en México las mujeres salen a las calles a gritar, a pelear, a defender sus derechos, su libertad, su vida. Caminan juntas con el brazo en alto representando a aquellas que injustamente ya no están. Hoy toca a todos reconocerlas y comprometernos para que la violencia contra ellas deje de existir.

Particularmente en este sexenio, a los atentados contra las mujeres se suman los del poder político y a las más altas esferas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se ha lanzado contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Su pecado ha sido votar siempre en contra de las iniciativas del mandatario. El presidente ve un atentado contra él; los mexicanos y la Corte, un atentado contra la Constitución.

Los ataques contra Norma Piña desataron una ola de violencia en redes sociales, que fueron desde insultos hasta amenazas de muerte. Los dichos del presidente cobran fuerza entre sus seguidores, impactan en grandes esferas del país y lamentablemente podrían poner en riesgo muchas vidas.

A los grupos de feministas que han reclamado el exceso de policía y vallas para proteger monumentos y no la vida de las mujeres, a esos grupos López Obrador los tachó de “fifís”, de “conservadoras” y las acusó de querer dañar su gobierno y ser un grupo opositor.

Los números no mienten, el sexenio de López Obrador ha sido de los más violentos contra las mujeres; han sido asesinadas más de 17 mil, cada día en promedio en México, 11 mujeres son cobardemente asesinadas. La crítica va más allá de un hombre, se trata de mujeres, hijas, madres, amigas, compañeras no de enemigas de ningún gobierno, se trata de mexicanas que hoy no pueden marchar.

Para López Obrador las mujeres son un blanco perfecto para “ahorrar”, en lo que va de su sexenio el sector femenino ha sido lastimado. Pese a que 70% de las mexicanas han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, el presidente ha limitado la atención en los refugios para mujeres, también canceló las estancias infantiles y con ello afectó directamente a las madres que dejaron de contar con un espacio seguro y digno para dejar a sus hijos, mientras ellas o estudian o trabajan.

Quienes padecen cáncer de mama se quedaron sin tratamiento y se retiró el apoyo a fundaciones que atendían esta problemática, que mata a una mujer cada 70 minutos. Eso también es violencia.

Afortunadamente las mujeres cuentan con apoyo de gobiernos que conscientes de las necesidades e importancia de las mujeres apuestan a su bienestar, a generarles mejores condiciones de vida, a protegerlas y acompañarlas.

En la Alcaldía Benito Juárez, de donde soy vecino y representante, se han creado acciones a favor de las mujeres como los Puntos Violeta, donde se da información para prevenir la violencia contra ellas, si alguna solicita apoyo se le brinda un espacio seguro, además de asesoría psicológica y jurídica. En la Benito Juárez hay estancias infantiles para los hijos de madres y padres trabajadores. Apoyos para emprendedoras, bolsa de trabajo y capacitación.

Desde la Cámara de Diputados hemos exigido la asignación presupuestal para atender de manera digna a las mujeres que padecen cáncer de mama y nos hemos sumado al reclamo de justicia, equidad, paridad y respeto para todas.

Nuestra lucha no cesa, porque eso es lo que desde nuestro hogar las mujeres nos han enseñado.

Este 8 de marzo las mujeres reclamarán sus derechos, los que les ha llevado décadas conseguir y a los que no están dispuestas a renunciar. Los derechos de ellas están por encima de cualquier personaje que ocupe un cargo. La responsabilidad de todos nosotros, hoy 8 de marzo y cada día es garantizar esos derechos.

POR LUIS MENDOZA ACEVEDO

DIPUTADO FEDERAL (PAN) DISTRITO 15 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

REDE SOCIALES FACEBOOK, TWITTER @LUISMENDOZABJ

