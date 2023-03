La Liga MX se debería sentir amenazada

Alta preocupación debe tener la Liga MX y sus directivos, que están más pendientes en salir en fotografías y en presumir obras al estilo político, obras que son de los equipos y no de la Liga, pero no se dan cuenta de otras amenazas para su negocio, bueno, para el negocio de sus patrones.

Está más preocupados por la campaña en busca de la presidencia de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), antes de ver lo que realmente está pasando en el mundo del futbol.

No solamente se trata de la Liga MX, sino del futbol en general, aunque en este caso vamos a centrarnos en lo que puede suceder en México. En el futbol de nuestro país no hay nuevas audiencias por más que nos quieran vender lo contrario.

En México todavía se apela a que el papá lleve al niño al estadio, y desde la casa le enseñen a ir a un equipo en particular, pero hacen muy poco para atraer de manera natural a aquellos jóvenes que hoy consumen a partir de las redes sociales, el futbol de otros lados y productos como la Kings Legue, que es una verdadera amenaza para el negocio del futbol como lo conocemos, si no cambian su modelo.

Y por más que la Liga MX puede sacar sus números populistas, y con mucha demagogia, no están teniendo penetración en niños y jóvenes.

Esta Kings League, creada por el ex jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, y el streamer, Ibai Llanos, le ha dado un mazazo al modelo de negocio de futbol tradicional.

Se trata de una liga de futbol siete, con 12 equipos, que no tienen a estas grandes estrellas (todavía), que, a veces, invitan a futbolistas en retiro o en activo, que han incitado a su público a generar nuevas reglas, y que en verdad, interactúan con su gente.

Son partidos de 20 minutos para las nuevas audiencias, y acaban de jugar la final con 2.1 millones de espectadores en redes, y 92 mil aficionados que se dieron cita el pasado domingo, en el Spotify Camp Nou, casa del equipo blaugrana, en La Liga.

Aquí sí son equipos de barrio, no de petulantes, no de engreídos.

Ha nacido en el nuevo futbol. No es la Liga de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien amenazó con llevarse a lo mejor de Europa y el mundo, a una competencia alejada de la Champions League, en una liga separada de Europa, es una nueva idea de ver el futbol, de inmediatez e interacción, y va a crecer más y más.

Tal vez no nos guste a los viejos, pero a los jóvenes sí, porque han trabajado en cosas que ligas, como la mexicana, no se han preparado por hacer.

Ya han anunciado que se van a expandir, y harán franquicias fuera de España, y claro, ven una oportunidad de negocio en México.

Aquí ven un mercado importante de muchos consumidores que otros no han aprovechado. Ya hay quien levantó la mano para ser presidente de la franquicia en México.

Esta Kings League es algo que tiene mucho futuro en el mercado, y cuyo presente debería hacer pensar a los presidentes de todo el futbol, a entender que hay algo que ya no hacen bien, pero la soberbia ganan, y creen que por ser el deporte más popular del mundo van a seguir ganando y ganando sin ofrecer mejores cosas.

El futbol puede ser el más popular del mundo como deporte, pero como negocio, debe evolucionar.

La Liga MX tendría que estar pensando en nuevas audiencias y trabajar a partir de ello, pero no, parece que no caen en cuenta de todo lo que pueden perder, si no reaccionan, por más viejitos que estemos enamorados del futbol, van a perder a la audiencia que viene detrás.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ