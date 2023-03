Se reagrupan en torno de las corcholatas

En las dependencias de gobierno, entidades federativas y al interior de Morena se han comenzado a reagrupar en torno a las tres principales corcholatas, dejando atrás el llamado del dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, quien a inicios de año pidió a aspirantes, gobernadores y funcionarios, un trato parejo durante el proceso interno de selección de candidato.

Según algunas encuestas no hay más de 12 puntos de ventaja entre “candidato” puntero y rezagado. No obstante, hay quien ya anda armando hasta su gabinete, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien según algunos sondeos lleva la delantera, y dijo que invitaría a su gobierno al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

Si bien se han mantenido dentro de los límites acordados de no golpearse entre ellos, los tiempos se acortan y las ventajas en las encuestas también, por lo que han comenzado los empujones entre las corcholatas y sus equipos, jaloneo que cada vez está más cerca de subir de nivel, y desde Palacio Nacional han comenzado a observar no con buenos ojos.

Las corcholatas aprovechan cualquier evento propio o ajeno para promoverse, por ejemplo, la semana pasada vimos a Marcelo Ebrard presentar su libro El camino de México, en el cual describe su trayectoria junto a Andrés Manuel López Obrador.

En tanto que al Secretario de Gobernación se le ha visto más en la agenda del Presidente, como en el recorrido por el Tren de Maya, o en la colocación de la primera piedra de la Terminal Química Puerto México, en Coatzacoalcos, a donde acudió en representación del primer mandatario, lo cual comunica y mucho.

De acuerdo con una encuesta de El Financiero, Adán Augusto López Hernández, con un estilo de gobernar parecido al de AMLO, cuenta con 31 por ciento de reconocimiento a nivel nacional, al ser el operador principal de Palacio Nacional y mano derecha del Presidente.

Y aunque se subió al último a la contienda, ha ido creciendo y esto puede significar que llegará menos desgastado a las encuestas de Morena.

Mientras esto sucede al interior de Morena, en la oposición no han logrado promover a un candidato fuerte. Imagínese que Santiago Creel cuenta apenas con 3 por ciento de reconocimiento a nivel nacional y Lilly Téllez, apenas 6 por ciento.

Es decir, no dan batalla. Y si en la oposición no pudieron integrar un candidato durante todo el sexenio, seguramente ya no lo harán, por lo que el próximo ocupante de la silla presidencial sin duda saldrá de las actuales corcholatas de Morena, y todo indica que podría ser otro tabasqueño.

POR LAURA PUENTE

CONSULTORA EN ESTRATEGIA E IMAGEN POLÍTICA

