Plan C, de Campaña

Arrancó el presidente Andrés López Obrador su campaña personal para la elección presidencial de 2024, denominado “Plan C”, ante el augurio del desmoronamiento de su Plan B ante la Suprema Corte, cuya aplicación suspendió el ministro Javier Laynez.

Desde el lunes, el mandatario, sin decoro alguno, soltó: “Ahora, hay un Plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo: ‘basta’, y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país”.

Y el martes en Guerrero: “Hay relevo generacional; tengamos confianza porque esta transformación no la detiene nadie. No van a poder los conservadores porque el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¡A ver, que las mujeres levanten la mano para que siga la Cuarta Transformación!”. A la vista de todos el Presidente mete las manos, los pies y, sobre todo, la lengua en el proceso electoral, que pinta para ser la reedición de lo ocurrido en 1988, cuando se cuestionó la legalidad y legitimidad de los comicios presidenciales. Porque ese Plan C incluye su seguridad de que, a partir del lunes, podrá tener un INE a modo, al que le temblará la mano para sancionarlo por su abierto proselitismo, y quien será su presidenta se definirá por tómbola entre Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Iulisca Zircey Bautista Arreola, Guadalupe Taddei Zavala y Rebeca Barrera Amador.

Sólo la última mencionada no está vinculada con Morena por trayectoria o parentescos; cualquiera de las otras cuatro que resulte beneficiada en la tómbola, es casi seguro que será como sus funcionarios: 99% leal a su proyecto, sin importar que le restará legitimidad al INE y revivirá el fantasma del fraude, que acechará su gestión y conducción electoral.

Más aún, con el árbitro presidido por una de sus afines, cualquiera que sea su candidato quedará también, en caso de ganar la elección, despojado de la legitimidad que sí tuvo él en 2018 con un INE imparcial.

Es decir, no beneficia en nada a un próximo presidente o presidenta emanado de Morena. Al contrario, lo mancha de antemano y lo coloca en una situación complicada para gobernar con independencia y autonomía. Incluso, pone en riesgo la elección completa.

Pero, como se sabe, López Obrador no estaría haciendo lo que hace, si él mismo no saldrá beneficiado.

•••

Bastó sólo un año para que N+ se convirtiera en el productor de contenido noticioso multiplataforma, en español, más grande del mundo. Las cifras de su primer aniversario hablan por sí solas: una audiencia diaria de 44 millones, 20 premios internacionales de periodismo, incluido el Premio Internacional Rey de España, cinco documentales producidos por N+ Docs, 122 millones de visitas y 48 millones de usuarios en el sitio de internet.

Además, 180 programas, varios de los cuales han tenido eco global, como la entrevista al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; voces de 500 analistas y comunicadores; y 30 investigaciones de fondo en N+ Focus.

En apenas 365 días.

•••

De la oposición resultaron ser los alcaldes mejor evaluados en la CDMX, según diversas encuestas: los panistas Santiago Taboada, de Benito Juárez; y Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, además del priista Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa. Buenas noticias para el bloque Va por México, de cara a la elección por la Jefatura de Gobierno de 2024.

•••

EN EL VISOR: Ningún juicio contra el expresidente Felipe Calderón contemplan en Palacio Nacional. Más allá de las narrativas mediáticas en su contra, no hay nada sólido que fincar contra el ex panista. Pero sí lo piensan heredar como villano favorito para el próximo gobierno.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

