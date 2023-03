Nosotros los analógicos ... y ustedes los de la inteligencia artificial

Los dimes y diretes entre México y Estados Unidos dan de que hablar, pero no necesariamente de que comer. Por eso, en esta etapa de “regioglobalización” en la que Norteamérica tiene todo por ganar y solo berrinches a la López Obrador que nos hagan perder, en esta columna ponemos atención a lo que está haciendo Estados Unidos más allá del #blindspot en la mirada de México.

Vamos a analizar tres temas: inversiones dentro de sus fronteras, matriz energética, y, por último, las soluciones que está implementado ante la necesidad y enorme demanda de minerales estratégicos.

Vámonos a la inversión. En días recientes la Casa Blanca lanzó el portal “Investing in America” en el que monitorea las inversiones por 435 mil millones de dólares anunciadas por el sector privado durante la administración Biden.

Lo más relevante está en que el 92% de esos billetes están invertidos en la manufactura de semiconductores, así como, en energías limpias, vehículos eléctricos y baterías.

Estos números dejan claras dos cosas: primera, Estados Unidos no estaba jugando en agosto de 2022 cuando dijo que iba a trasladar la producción de semiconductores de Asia a Norteamérica y en específico a su territorio. Segunda, si México no da incentivos ágiles y proporciona energía limpia para la manufactura, el sueño americano nunca llegará a nuestro país o lo hará parcialmente. Atentos aquí Marcelo Ebrard, Rocío Nahle y Raquel Buenrostro, no todo acaba en Tesla ni el Plan Sonora.

Esto nos lleva a observar su matriz energética y que durante 2022 la generación de energías renovables en Estados Unidos superó al carbón y la nuclear. De hecho, la pequeña alza que tuvo la producción por carbón durante la pandemia retomó su tendencia decreciente. Atentos que mientras la producción hidroeléctrica y geotérmica mantienen una tendencia estable, la solar y eólica van en una pronunciada pendiente alcista.

Por último, pongamos la mirada en el acuerdo que firmó esta semana la poderosa titular de la Oficina de la Representante Comercial de EE. UU. Katherine Tai con el Embajador de Japón en Estados Unidos para fortalecer y diversificar las cadenas de proveeduría de minerales estratégicos y el compromiso para promover la adopción de tecnologías para vehículos eléctricos.

Este acuerdo no es menor e incluye dos a las que México tiene que poner especial atención: la no imposición de derechos de exportación y la implementación de mejores prácticas a la revisión de inversiones dentro de sus territorios en el sector de minerales críticos por parte de entidades extranjeras. En resumen: se pusieron de acuerdo en los cómo sí, y no están perdiendo el tiempo en defender “ideas” o “concepciones” de la realidad.

Cambiemos el nacionalismo basado en el sistema económico del pasado por la “regioglobalización”. Es cierto, se han hecho cosas, pero si nos quedamos ahí, nos estaremos, solitos, haciendo chiquitos.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

