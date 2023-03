La deteriorada relación entre la afición y los jugadores de la Selección Mexicana

El pasado domingo 26 de marzo, en el empate de México ante Jamaica se vivió un tenso ambiente en la cancha del Estadio Azteca, luego de que la afición abucheara fuertemente a los jugadores del tricolor.

Varios futbolistas, ex futbolistas y analistas deportivos, reprobaron completamente los actos realizados por los fanáticos. Sin embargo, no se plantean el ¿por qué? ¿por qué creen que los seguidores aztecas están tan molestos con la selección? En serio, ¿No saben?

México no se quedaba fuera de unos octavos de final desde Argentina 1978, y fue uno de los peores países del Mundial de Qatar. Agregando, el perder 7-0, ante Chile en una Copa América, casi quedarse fuera de la Copa del Mundo de Brasil 2014, que Estados Unidos les ganara en los octavos de final Corea- Japón 2002, creyéndose ampliamente superiores, y con una soberbia increíble, hoy el conjunto de las barras y las estrellas son mejores que nosotros. El bajo rendimiento de los jugadores cuando juegan para la selección, en fin, muchas otras causas más.

Jugadores como: Raúl Jiménez, Héctor Moreno, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y la gran mayoría cuando se ponen la verde, se achican notablemente.

No se puede vivir toda una carrera con la escuadra nacional anotando una chilena como es el caso de Raúl Jiménez; se requiere constancia y el rol de protagonismo. Por supuesto que los simpatizantes aztecas están en su derecho a manifestarse, sólo se le entregan decepciones tras decepciones.

Sin embargo, siempre están ahí, y aún así, los jugadores tienen el descaro de quejarse, es inaudito. Como Hirving Lozano comentó: “La afición tiene que apoyar. A veces los medios afectan la relación entre aficionados y nosotros. Pido a la afición que apoye a cada uno que se rompa la ma...”. Ó cuando Héctor Herrera dijo que sólo se les apoyaba en los Mundiales.

Lo único bueno que tiene el conjunto nacional es su afición, esos que siempre llenan el estadio cada que disputan un partido y se compran la camiseta y no paran de alentar aun recibiendo fracasos, entonces no entiendo, no sé qué más quieren. No se puede defender lo indefendible, hay que tener autocrítica y ver las consecuencias de no dejar el alma en el terreno de juego.

Lo que tendría que hacer este plantel es aguantar todas las críticas y hablar en el terreno de juego, demostrando en lugar de exigir o pedir cosas a la afición. Ya están clasificados al siguiente Mundial, así que deberían soltar y olvidarse de la presión que se les pueda ejercer. Lamentablemente se toman muy malas decisiones administrativas dentro de la federación que afectan nuestra liga y selección, pero los futbolistas tienen que salir al quite y no escudarse en su mal accionar con temas absurdos como los medios o que los aficionados no los apoyan. Todos queremos que le vaya bien a México, pero los jugadores tienen que dar el paso para una futura unión.

POR MARIANO TORRES

@MARIANOTORRESH

LSN