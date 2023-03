Diego Cocca compra barato su primera polémica

Se dio a conocer la primera convocatoria de Diego Cocca como entrenador de la Selección Nacional, y uno podría haber esperado un cambio en todos los aspectos. Llamó a 34 futbolistas, de los cuales 20, estuvieron con Gerardo Martino en Qatar 2022, y la mayoría estuvieron en ese proceso, desde Diego Lainez, Santiago Giménez, Sebastián Córdova, y otros que no fueron elegidos para ir a la Copa del Mundo.

Claro que todavía falta saber de qué manera los acomodará, porque muchos piensan en una línea de tres defensores como si el argentino estuviera casado con esa idea, cuando con Tigres mostró que puede cambiar. En fin, hay que esperar a lo deportivo, aunque no por ello podemos dejar de analizar las decisiones del técnico nacional, que ya de entrada se compró, y muy baratas, un par de polémicas.

Hoy hay dos grandes choques de criterios futbolísticos y sentido común en el llamado del argentino. El primero tiene que ver con José Antonio Rodríguez o Roberto de la Rosa, y el cuestionamiento de si en verdad son llamados por convencimiento de que Toño puede ser un arquero confiable o es un recurso para cumplir cuotas; lo mismo De la Rosa, que es un delantero en el que no confían ni en su equipo.

Pero la gran polémica se centra en quienes no están. Dos de los mejores en sus posiciones: Javier López, del Pachuca, y Víctor Guzmán, del Guadalajara. El Pocho es el mejor de Chivas, y del país desde hace tiempo. Un futbolista diferente, de esos que no siempre se tienen, y que no se entiende su ausencia. Lo peor, es que buscan ser tan transparentes, y hacen pensar que todavía hay algo más allá de su dopaje, por el que ya fue castigado, ya cumplió su sanción, y ya hasta cambió de equipo.

Esas son las grandes interrogantes en esta primera lista, sobre todo cuando en su listado están jugadores como Córdova y Lainez. El primero de ellos no jugaba con Cocca cuando dirigía Tigres, y el otro, no está en nivel para una Selección.

Y pensar en que van a ayudar a rescatarlo es ridículo, ya que la selección no está para eso. ¿Por qué no llevarlos? O acaso no cumplen lo que se necesita o cómo tomarlo. Porque pensar que El Pocho Guzmán no está en nivel o todavía le falta, resulta incomprensible. Solamente los resultados le darán o no la razón a Cocca, quien tiene muy rápido las obligaciones con la Nations League y la Copa Oro; al final se juzgarán las decisiones del entrenador.

Como siempre pasa, el entrenador, y aquellos que lo defiendan, dirán que es una cuestión de gustos, pero si no hemos entendido que no se puede prescindir de aquellos jugadores que están en el mejor nivel y que tienen el talento para acomodarse en la idea del técnico en turno, da la impresión de que caminamos en círculos. A ver si después, regresando de Surinam, no se dan de topes en la pared, porque faltó el jugador diferenciador, o porque no hubo idea en el último tercio. Porque nos encantan todas esas frases, pero no entendemos que a la Selección deben estar los que mejor anden en ese momento, y aprovechar su talento para llegar a los resultados queridos.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ