“Andrés Manuel, hijo del maíz”, y otros títulos nobiliarios

Les habrá pasado lo mismo: estallé en lágrimas, que es lo que viene siempre que Layda Sansores se pone en modo poético. Uf. Que agarra mi gobernadora y que se pone a recitar con esa pasión que produce el vislumbre de lo divino.

Ya saben, Santa Teresa, San Juan y compañía. “Andrés Manuel, hijo del maíz”, dijo la Segunda Poeta de la Nación (todos sabemos quién es la primera), yo creo que no solo porque al Supremo el elote, hermano de la manteca de cerdo, le encanta en todas sus manifestaciones, sino sobre todo porque es, como la planta sagrada, la encarnación misma de la mexicanidad; la quintaesencia de este pueblo que por fin se levanta, pleno de dignidad, de la ciénaga neoliberal.

También le dijo que es hijo del “rayo restaurador”. Sí confunde un poco: “¿No es él mismo el rayo restaurador, mi góber?”, se pregunta uno. Pero bueno, todo bien: es una imagen muy poderosa. Y no paró ahí.

Dijo algo también sobre que es, por si fuera poco, hijo de los cuatro puntos cardinales, lo que no queda tampoco muy claro pero suena como a que es importantísimo, o todoabarcante, o algo por el estilo (a ver si los comentócratas enamorados de mi Lay nos ayudan con la traducción), y remató diciendo que lleva 32 creo que —no se oye con claridad— soles, en plan deidad hindú o egipcia, en el alma.

Para rematar con el recordatorio de que el pueblo lo ama un montón. Obvio. Ah, y dijo algo del caballo de metal o cosa parecida, que entiendo que es el Tren Maya. Está medio forzada la imagen y también medio de western cliché con apaches enfrentados al progreso, pero igual es buena porque uno se imagina al presidente, con un sable, a galope, como un Bolívar macuspano.

La cosa es que me emocionó Layda y sobre todo me siento agradecido con ella, porque puso por fin las bases de lo que hace ya tiempo que propuse que se hiciera en las mañaneras y nadie me hizo caso, incomprensiblemente.

Dije que al licenciado habría que presentarlo con un listado de títulos hagan de cuenta que nobiliarios, pero populares, o sea, con perfume de tlayuda y atolito.

Antes del inicio de la mañanera, aparecería, digamos,

mi Epi, que ya saben que frasea de una manera súper

sentida, intensa —vean sus videocolumnas—, y se lanzaría:

“Con ustedes, el Gran Tlatoani, el Pancho Villa del

Trópico Ardiente, el Atleta de Tepetitán, el Lázaro Cárdenas 2.0, el Supremo Sacerdote del Fildeo y el Macaneo, el Santo Patrón de la Milpa y el Trapiche, el Hijo del Rayo Restaurador y los Cuatro Puntos Cardinales: el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”.

Y ¡vámonos!: a empezar la sesión. (Notarán que dejé fuera lo del “Hijo del Maíz”.

Es que, pensándolo bien, se presta a confusiones. Tal vez: “Hijo del Nopal y el Epazote”).

Sigan al Doctor Patán para un gobierno más protocolario.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL