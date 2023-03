Una “victoria” pírrica de los partidarios de la oligarquía

Un ministro de la corte, Javier Laynez Potisek, decidió congelar 261 votos de los Diputados y 72 votos de Senadores con el rechazo y la suspensión por tiempo indefinido de la entrada en vigor del “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación. Así, la división de poderes en México. Ni el Instituto Electoral ni el Poder Judicial quieren la reforma del pueblo.

Nunca había ocurrido en la historia de nuestro país que un sólo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una Ley Electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros.

La medida busca la no aplicación temporal del “Plan B” y que continúe rigiendo la norma previa a la reforma. Por lo tanto, los funcionarios del INE conservarán sus salarios y el nivel presupuestal asignado antes del 3 de marzo, aun cuando sus puestos hubieran desaparecido con la reforma, y sus funciones ya no fueran necesarias.

Lo anterior da fe de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -que es un refugio del conservadurismo-, suspende una reforma aprobada por el Congreso que busca que haya austeridad en el INE, que se evite y castigue la compra de votos, y se eliminen dispendios financiados con recursos que son del pueblo.

Con lo ocurrido no se puede modificar el esquema de organización del INE, es decir, se suspenden todos los despidos que se iban a aplicar a los órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

El INE podrá conservar su personal “a nivel central y delegacional”; y las prestaciones laborales de los trabajadores del órgano electoral no podrán ser tocadas.

El titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, Edmundo Jacobo Molina, no podrá ser cesado. Además, el INE no está obligado (por ahora) a emitir un nuevo estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional “que tenga como objetivo unificar sus dos sistemas: del Instituto y de los organismos públicos locales”

Sumado a lo anterior se pausa la extinción de los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del INE.

“No es un asunto laboral, porque ojalá y los trabajadores mexicanos, la mayoría del pueblo de México tuviese esas prestaciones”, expresa el Presidente porque además de las prestaciones ordinarias, “esa burocracia dorada del INE cuenta cuando menos con tres privilegios, en referencia a los sueldos multimillonarios, seguro médico y ahorro del retiro sufragado con el erario de la nación.

Los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes ganan más que el Ejecutivo federal y gozan de prestaciones a las que ningún trabajador del país accede, lo que representa el incumplimiento del artículo 127 constitucional.

Fueron alrededor de 147 empleados del Instituto Nacional Electoral los que presentaron el primer amparo para impugnar el “Plan B” de la reforma electoral pues aseguraron que los cambios a las estructuras del INE afectan sus sueldos y otras prestaciones laborales como seguro de gastos médicos y de separación, y explicaron que si les quitan sus prestaciones será muy difícil que las puedan recuperar, a pesar de la antigüedad laboral en el INE.

En ese sentido, se destaca que los Vocales Ejecutivos Locales son 32 —uno por cada entidad— y están compuestos por cinco funcionarios que ganan entre 149 mil 33 pesos y 175 mil 439 pesos mensuales.

Además el objetivo es eliminar duplicidad de funciones y burocracia innecesaria; en realidad se eliminarían las vocalías, los excesos y la duplicidad, y ello sólo afecta el 8.56% del Servicio Profesional Electoral Nacional. (Infobae, 6 marzo de 2023).

Entre los puntos relevantes de la reforma y el “Plan B” se encuentra que deberá extinguirse el Fideicomiso para de pasivo laboral y el de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto. El primero será empleado para cubrir posibles indemnizaciones y liquidar a una parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Estos fideicomisos, como todos, están en la opacidad; nadie sabe, nunca se ha hecho público cuál es el capital que se administra en estos fideicomisos; fueron incluidos en el “Plan B” para que, en el caso, ese dinero se reintegre al erario federal. En caso de que hubiese liquidación de algún trabajador, con el dinero de esos fideicomisos se pueda aplicar.

Es un enigma el monto que tienen los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral (INE), y todos los mexicanos tienen derecho a saberlo. Es dinero del pueblo. Son Fideicomisos que, como todos los fideicomisos, están en la opacidad, nadie sabe, nunca se ha hecho público cuál es el capital que se administran en esos fideicomisos, y se instruye con el “Plan B” para que, en el caso, ese dinero se deberá reintegrar al erario federal.

El freno al “Plan B” es una victoria pírrica, de poco valor e insuficiente para la derecha de este país, que muestra además lo corrupto que está el Poder Judicial al que ya la mayoría de la población ubica como los personeros de los consejeros del INE y de quienes pretenden seguir beneficiándose de los recursos públicos.

“Para los miembros del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral (INE) su único Dios es el dinero y pretenden mantener altos sueldos y privilegios. Es la misma mafia”, como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Javier Laynez Potisek (Torreón, Coahuila, 1959) fue consejero jurídico adjunto de tres presidentes: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, y Felipe Calderón por más de 10 años, y en febrero pasado estuvo entre los candidatos a presidir la SCJN.

Son iguales "que los conservadores, que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. No quieren al gobierno del pueblo, por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo”, explica AMLO.

El Ejecutivo federal y las cámaras del Congreso pueden impugnar la suspensión con un recurso de reclamación, para lo cual tienen 5 días; también pueden presentar una solicitud de atención prioritaria frente a un caso de relevancia, según el artículo 94, párrafo décimo de la Constitución (La Jornada, 26, marzo, 2023).

No sorprende que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada (PAN) haya sido el anfitrión y facilitara las instalaciones de un gimnasio contiguo a la Alberca Olímpica para que integrantes del opositor Frente Cívico Nacional (FCN), entre ellos Emilio Álvarez Icaza gritará un “¡Si se pudo chingao”!…, al inicio del segundo Consejo Nacional del FCN, mientras Cecilia Soto( ex candidata presidencial por el PT) y Ana Rosa Payán ( postulada por el PAN y luego por Movimiento Ciudadano) gritaban al unísono: “¡La Corte tiene misión: defender la Constitución!” frente a Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta Naranjo, y Raúl Flores (PRD; Gustavo Madero y Minerva Hernández (PAN), y los priístas Ignacio Peralta y Mariana Moguel.

La Presidencia ha informado que impugnará la decisión de Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues consideró que “arrancó hojas a la Constitución”, para frenar el proyecto que busca una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un comunicado titulado “Para conceder suspensión, Ministro Laynez arrancó hojas a la Constitución”, el Poder Ejecutivo federal acusó que en contra de lo que prevé expresamente la norma fundamental: Leynez Potisek decidió admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el INE y conceder una suspensión total para que no surta efectos.

Pero precisa que: “el pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche, y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite”.

Continuaremos movilizándonos en Comités de Defensa de la 4T, y luchado en unidad por recuperar territorios en la ciudad de México y así fortalecer el movimiento; por mi parte agradezco a los más de 1000 vecinas y vecinos de Villas de Aragón, y otras colonias de la alcaldía de Gustavo A. Madero, que me acompañaron en mi primer informe a la ciudadanía, con la convicción de que: hace tiempo que vengo caminando desde lejos con el Presidente López Obrador y ¡yo hago mis informes donde me invita el pueblo!, no en grandes teatros …

Entretanto, la presidencia defenderá en tribunales el “Plan B”, que si bien está en pausa, no debemos darlo por muerto,…que no se esté pensando que esto ya se acabó. Esto está muy lejos de haber terminado Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se toca.

Hay un “Plan C”, que no estén pensando que ya se terminó todo. Consiste en que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. “Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C", menciona el presidente López Obrador.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

LSN