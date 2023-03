Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer

Chabelo marcó nuestra infancia. En su programa presentaba un caso y lo que se debía hacer para resolverlo y lo que NO se debía hacer.

Me vino a la mente al reflexionar sobre diferentes situaciones que enfrentamos en México.

1.- Reforma al INE y al sistema electoral. Como todas las instituciones, el INE, institución reconocida internacionalmente y garantía de transición pacífica del poder, se debe mejorar y reducir sus costos. Lo que no se debe hacer es debilitarlo y polarizar a la sociedad. La reforma se debe hacer posteriormente a las elecciones de 2024 buscando, en la medida de lo posible, el consenso entre las fuerzas políticas.

2.- Reforma al poder judicial. Como en muchos países, el sistema judicial favorece a las personas de mayores recursos. Existe corrupción en el Poder Judicial. Se debe reformar para erradicar prácticas de nepotismo y corrupción. Pero no se le debe atacar y menos acusarlo de oligárquico. La reforma al Poder Judicial debería ser un tema central en los proyectos de gobierno de los candidatos a la Presidencia en 2024.

3.- Política exterior. El presidente López Obrador prometió como candidato desarrollar una política exterior de Estado. No lo ha hecho. Es casi una política exterior partidista. México se ha abstenido de condenar la violación de derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ha violado la Doctrina Estrada y el principio de no intervención en el caso de Perú. Se ha debilitado al Servicio Exterior. Ha peleado con España. Ha tomado medidas vejatorias de los migrantes. Se debe buscar reconducir la política exterior. Dejar a los peruanos que resuelvan sus conflictos internos. Condenar la violación de los derechos humanos. Firmar y ratificar el acuerdo marco con la Unión Europea. No se puede ni se debe seguir en la ruta actual.

4.La relación con EU. Se ha tensado innecesariamente en los últimos dos años. Se ratificó el TMEC, dando mayor certidumbre a la relación. Pero hay temas abiertos sin resolver que mencioné en mis artículos anteriores. Para facilitar la transición en 2024 —cuando habrá elecciones presidenciales en México y EU— hay que cerrar los asuntos pendientes, no abrir nuevos frentes. Porque los problemas se acumulan y llevarán a una mayor tensión.

5.-El Presidente y la convivencia entre los mexicanos. Toda elección y lucha política implica una confrontación de ideas. Es sano que exista. Lo que no se debe hacer es descalificar al adversario. Llamarlo “traidor a la Patria” ante cualquier diferencia. No se debe dividir al país en dos bandos.

La fuerza de México radica en su diversidad cultural y política. Hay que respetarla. No se deben criticar todas las posiciones del gobierno.

Ha hecho un diagnóstico adecuado de la realidad de injusticia y desigualdad y tomado medidas para reducirlas. Varios de sus programas sociales son buenos así como el énfasis en el desarrollo del sur-sureste.

POR MARTHA BÁRCENA COQUI

EMBAJADORA EMINENTE

MARTHA.BARCENA@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARTHA_BARCENA

PAL