Ahora es Adán

Ya que los temas políticos están comenzando a alborotar a la Iniciativa Privada, le cuento que el nuevo eslogan que promociona al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como presidenciable dentro del partido Morena, se llama #AhoraEsAdán.

Seguramente usted lo ha visto ya en algunas bardas y espectaculares en algunas partes del territorio nacional, como en Tabasco. Es, de entrada, un sí rotundo del titular de Segob para comenzar a promocionar su imagen como corcholata.

Lo anterior, acompañado de varios ajustes en su cuarto de guerra y el fichaje de un personaje clave: César Yáñez, figura muy cercana al Presidente. Yáñez, para quien no recuerda, acompañó a AMLO a lo largo de sus tres campañas electorales como vocero y fue coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. Este movimiento en el tablero sin duda da la impresión de que sí, de que nada está definido al interior del partido guinda y que ahora puede ser Adán.

La agenda del titular del Segob se encuentra, me comentan, a tope con diversas giras y eventos en los que aprovechará para impulsar su imagen, pero siempre relacionados con la labor que desempeña y basado en la defensa del tema que más polémica ha creado durante los últimos meses: la reforma electoral, pues ante el reciente parón de la Suprema Corte, ahora se impulsa un plan C.

Al respecto, de visita en Coahuila, Adán Augusto, dijo que el pueblo votó para no seguir manteniendo privilegios y prebendas en lo que llamó “la burocracia dorada”, en clara referencia al INE. De igual forma, hizo tremendo guiño al gobernador Miguel Riquelme, de quien destacó su desempeño al frente de la entidad, destacando temas como la seguridad y desarrollo económico.



“La política es de acuerdos, las diferencias se superan identificando las coincidencias”, dijo, al destacar la cooperación que hubo entre la Segob y el gobierno coahuilense durante los últimos años.

El titular de Gobernación comenzó a agarrar velocidad en las encuestas, pese a ser el último que levantó la mano para competir por la silla presidencial, por lo que habrá que seguir muy de cerca sus movimientos y estrategias para posicionarse no solo entre la base morenista, donde goza de amplía simpatía, sino en percepción de los electores a nivel nacional. Atentos.

Antecedentes de la alternancia en el INE

A pesar de que en diciembre de 2020 no fuera aprobada la propuesta de la joven consejera del INE, Dania Ravel, en la cual planteaba una convocatoria exclusiva de mujeres para presidir al Consejero Presidente del Organismo Público Local (OPL) de Chihuahua, un cargo que hasta ese momento solo había sido ocupado por hombres, sin duda se puede considerar que fue uno de los cimientos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara a la Cámara de Diputados una quinteta de puras mujeres para elegir al próximo presidente del INE. Es la llamada “Alternancia dinámica” un mecanismo para asegurar a las mujeres el pleno ejercicio de su legítimo derecho de ocupar la mitad de todos los espacios, que viene pretendiendo el órgano electoral y que ha tenido buenos resultados como en el Estado de México. Enhorabuena.

El mundo al revés

Algo pasa en la Fiscalía General de la República, donde el Titular de Responsabilidades, Alejandro Vélez Walter, se le ha dado por ser el quien defina a que proveedor debe adjudicarse un contrato, se lo decimos porque el pasado 14 de febrero resolvió el proceso de inconformidad No. 0007/2022 que promovido por la empresa Gott und Glock, S.a. de C.v. el 22 de Diciembre de 2022 en la Licitación Publica Nacional No. LA-0490000975-E183-2022 para la Contratación del Servicio de Limpieza en los Inmuebles de la FGR a nivel nacional, en la resolución de Vélez Walter destaca el hecho de que no solo ordena dejar sin efectos el Fallo otorgado por el Área experta y responsable de la evaluación de las propuestas, quienes dicho sea de paso dentro del expediente de inconformidad rindieron informe previo y justificado fundamentando aún mas los argumentos de la adjudicación al proveedor Ocram Seyer, S.V. de C.V. y los cuales el Titular de Responsabilidades dejo de lado, pues en su resolución establece su criterio para que este sea el fundamento legal para la asignación del contrato a Gott und Glock sin importar que la oferta presentada por esta empresa no sea la más económica del proceso.

Asimismo, en la resolución destacan hechos anormales o nunca antes vistos como lo son establecer un criterio de interpretación personal y no las bases ni la ley para resolver el recurso, el hecho de que sea el titular de responsabilidades quien defina a quien otorgar un contrato y el hecho claro que una segunda inconformidad en el mismo proceso hasta el momento este siendo saboteado por este funcionario cuando la otra fue atendida en tiempo récord.

