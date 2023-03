Por qué no creemos en los bancos

La sociedad está dejando de creer en los bancos. Esa puede ser una de las primeras conclusiones de la enfermedad que se está manifestando en el mundo, caracterizada por episodios de desplome en los títulos de varios bancos a pesar de que no exista una razón fundamental para ese desplome o a pesar de que las condiciones con las que operan los bancos son idénticas hoy a las de hace pocos meses, cuando todo parecía bien. El caso del Deutsche Bank de Alemania, un coloso del sistema bancario global que experimentó un desplome accionario el viernes, nomás porque sí, lo ilustra bien.

El tema del Deutsche Bank debe preocuparnos y ocuparnos. El hecho de que sin ninguna razón la gente salga huyendo de sus acciones, y de que el propio canciller alemán Olaf Scholz haya tenido que hacer declaraciones hablando de la modernización de esa institución, de su alta rentabilidad y de lo innecesario de que la gente se preocupe por ello refleja el grado de desapego que la sociedad está teniendo del sistema bancario.

¿Cuáles son las razones por las que un banco tan sólido como Deutsche Bank es sujeto de un episodio así? En general puede haber varias, entre las que se encuentran: (1) El miedo al contagio entre los bancos grandes (i.e.: si le pasó a Credit Suisse, ¿por qué no le iba a ocurrir a Detusche Bank?, puede preguntar el inversionista); (2) un comportamiento irracional; es decir, se esparce una conducta de estampida entre el público inversionista; (3) una penetración más profunda de los argumentos que acusan que los bancos crecen sus balances como espuma, sin fundamento real; (4) una desconfianza que se esparce sobre el sistema bancario en su conjunto; y (5) una detección que hacen los inversionistas sobre el riesgo sistémico que pueden estar teniendo los bancos por las constantes subidas a las tasas de interés en Estados Unidos y Europa, que han continuado abaratando ciertos activos.

Que un banco tan sólido repentinamente sea sujeto de un episodio de nerviosismo y que el jefe del Estado tenga que calmar al mercado, es reflejo de un cambio tectónico en el valor real que se asigna a los bancos. Imaginemos que aquí tuviera que salir el presidente Andrés Manuel López Obrador a explicar que Banorte o Inbursa está bien capitalizado, tiene liquidez, y que no hay nada que temer (so pena de, de no hacerlo, sembrar dudas sobre la solidez del sistema). Porque si ya le tocó a Joe Biden y a ahora Olaf Scholz, a pesar de tener sistemas bancarios sólidos, a cualquiera le puede tocar. Esto no es un juego menor.

TOYOTA

La empresa de autos y movilidad que aquí preside Luis Lozano lanzó el viernes su mini SUV Corolla Cross 2023 XLE con fuertes actualizaciones de seguridad, tecnología y diseño. El segmento de los mini SUVs mantiene su ritmo de crecimiento y muchas marcas compiten fuertemente en él.

